«За раз вынесли шампуней и шоколада на 30 тысяч!»: магазины Новосибирска разоряет банда воров

Как только парней пытаются остановить сотрудники магазинов, те сразу бросаются в драку. Фото: кадры из видео.

Новосибирские магазины атакует банда воров, которые выносят корзины с продуктами, стоимость товаров иногда доходит до 30 тысяч рублей. Если жулики встретят кого-то на пути, тут же бросаются в драку. На воров КП-Новосибирск пожаловались другие покупатели, которые стали очевидцами потасовки.

- Это достаточно взрослые парни, им около 20 - 23 лет. Действуют по очень отлаженной схеме: заходят компанией по четыре-пять человек и просто выносят несколько корзин продуктов. Когда их пробуешь остановить, ведут себя неадекватно, начинают махать кулаками, кидаться на всех подряд, - рассказала КП-Новосибирск постоянная покупательница одного из магазинов.

Орудует банда в разных супермаркетах. Как говорят очевидцы, их видели и в Дзержинском, и в Калининском районах.

- Несколько дней назад один нагреб шампуней, шел мимо шоколадок на кассе, к ним руку протянул. Им плевать, даже когда их останавливают сотрудники: вообще не реагируют. В итоге им хватило двух с половиной минут, чтобы втроем унести шампуней и шоколада примерно на 30 тысяч. Сделали они это вечером, когда работала одна касса, - добавляет женщина.

Налеты жуликов попали на камеру видеонаблюдения, сотрудники магазина обратились в полицию.

КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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