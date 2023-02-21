Выбрали самых ловких и смекалистых школьников

За победу боролись восемь команд. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В преддверии Дня защитника Отечества в школе № 182 прошел спортивно-интеллектуальный конкурс «А ну-ка, парни!». Ученики не первый год принимают участие в подобных состязаниях внутри школы, но впервые их соперниками стали представители и других учебных учреждений Кировского района.

За победу боролись восемь команд: ученики школы № 182, на базе которой и провели соревнования, а также школ № 41, 63, 65, 108, 134, гимназии № 7 и лицея информационных технологий. В эстафетах приняли участие сборные команды старших классов. Парням предстояло пройти несколько этапов: спортивные состязания, смотр военной подготовки, интеллектуальный конкурс. Гостями праздничного мероприятия стали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ

Все участники смогли проявить себя на военно-спортивных играх. Особо по душе этот этап пришелся команде школы № 63: в ней было 13 участников - 10 основных и 3 запасных.

- Хотя многих соперников знаем лично и дружим с ними, но соревнования есть соревнования. Настрой боевой, готовы показать и проявить себя, болеем друг за друга, - поделились эмоциями перед соревнованиями школьники.

Ребята из команды организатора игр - школы № 182 - наперебой рассказывали, как тренировались, готовились с учителем истории, потому и настрой решительный: только победа!

Переживают за своих подопечных и учителя.

- Спортивная эстафета, теория на знание военной тематики, имена великих полководцев и сражений, гиря в 16 килограммов, скакалка, разборка-сборка автомата, - перечисляет задания учитель физкультуры и ОБЖ школы № 63 Владимир Знобишин. - Выбрали одних из лучших наших спортсменов. А такие мероприятия, я считаю, нужно и дальше проводить, чтобы пробуждать чувство патриотизма. В нашей школе тоже проводим локальные мероприятия, например, традиционный смотр строя и песни, в котором участвуют всем классом. Я всегда это поддерживаю, ведь к таким мероприятиям готовится весь класс, ребята дружно работают на одну цель - победить.

Общие мероприятия для школ Кировского района пока проводятся не так часто, как хотелось бы школьникам, но они очень важны - так считает преподаватель.

Дмитрий Колпаков. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

ОБЪЕДИНЯЕТ ДЕТЕЙ

- Ежегодные соревнования на базе школы № 182 в этом году расширили и включили другие школы на территории жилмассива. Такие мероприятия востребованы, ребята готовятся и стараются, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков («депутатское объединение «Единая Россия»). - Это базовая подготовка к дальнейшей жизни, в том числе и к службе в армии. Мы всегда работаем в тесной связке со школами, несколько раз в месяц выезжаем в учебные заведения с профильным департаментом, а сегодня именно соревнования для детей: и знания, и спорт, и военная подготовка, которую, я надеюсь, вернут в школы.Для того чтобы столь масштабные соревнования состоялись, важна была поддержка и депутата Совета депутатов города Новосибирска Александра Бестужева (депутатское объединение «Единая Россия»).

- Фонд «Общее дело» и педагоги Кировского района военно-патриотическому воспитанию уделяют огромное внимание. У нас проходит масштабная зарница с участием всех школ и колледжей района, а также различные соревнования и турниры. Я благодарен учителям, которые мотивируют школьников к изучению нашей истории, боевой подготовки, организуют такие нужные мероприятия, - подчеркнул депутат Александр Бестужев.

Александр Бестужев. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

Первое место в соревнованиях «А ну-ка, парни!», заняла команда школы № 182, второе - команда лицея информационных технологий, а третье - гимназия № 7. Но главное, что соревнования объединили детей: все ребята испытали отличные эмоции, увиделись со старыми друзьями и подружились с ребятами из соседних школ Кировского района.