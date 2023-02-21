ЖК Новосибирска для жизни с детьми: где стоит купить квартиру

Секции «Расцветай на Авиастроителей» образуют приватный, безопасный двор с детской игровой и спортивной площадками. Фото: ГК «Расцветай»

Жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей» переменной этажности - 9, 18 и 25 этажей - для ценителей комфорта и эстетики. Приватный двор с системой видеонаблюдения; фасад с архитектурной подсветкой; бесшумные скоростные лифты; подземный паркинг; подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту; видовые квартиры; современные планировки, к примеру, кухни с двумя окнами, где можно воплотить в жизнь любые интерьерные решения - «Расцветай на Авиастроителей» спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье.

А с другой стороны, жилой комплекс органично вписывается в исторический облик своей локации, которая богата архитектурными ансамблями сталинского неоклассицизма. Вот основные черты объектов той эпохи: лаконичный монументальный фасад, кирпичные межквартирные перегородки, увеличенные оконные проемы, витражное остекление лоджий - в таких квартирах всегда светло и просторно.

Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - у жителей «Расцветай на Авиастроителей» все необходимое расположено внутри жилого комплекса. Фото: ГК «Расцветай»

Месторасположение «Расцветай на Авиастроителей» всегда было комфортным для проживания семей с детьми. Ведь благодаря началу строительства градообразующего предприятия - авиационного завода имени В. П. Чкалова - этот район возводился как маленький город внутри Новосибирска, который был обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Сейчас Дзержинский район также активно развивается.

«Пятерочка», «Ярче!», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы № 26, 36 и 153, гимназия № 12, детские сады № 262 и 329, центры детского творчества, поликлиника № 12, медицинские центры, 4 бассейна, два фитнес-зала, стадион «Чкаловец» - все находится в шаговой доступности к объекту ГК «Расцветай».

Кроме того, рядом с «Расцветай на Авиастроителей» несколько знаковых для Новосибирска мест: Сибирский государственный университет путей сообщения, бассейн «Нептун», ДК имени Горького и Ледовый дворец спорта «Сибирь».

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в окружении зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. В шаговой доступности скверы имени Калинина, Победы и Авиаконструктора Антонова. Также в 15 минутах ходьбы зеленая жемчужина Новосибирска - парк «Сосновый бор», на территории которого расположен велнес-центр для здоровья и релакса «Мира Термы».

Квартиры в «Расцветай на Авиастроителей» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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