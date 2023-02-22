«Белый тополь»: Сильная нация, которая чтит свои корни

Сергей Бондаренко (справа). У мемориала Николаю Тихомирову. Фото: личная страница Сергея Бондаренко в соцсетях

С 2006 года в нашем городе действует историко-мемориальная программа «Белый тополь». Уже почти два десятка лет ее миссия - сохранение памяти о выдающихся людях, чья судьба была связана с родным Новосибирском. Первой страничкой летописи «Белого тополя» стало перезахоронение легендарной актрисы Екатерины Савиновой, сыгравшей Фросю Бурлакову из фильма «Приходите завтра». Затем на Заельцовском кладбище установили мемориальный комплекс Николаю Тихомирову, стоявшему у истоков Новониколаевска-Новосибирска. Тихомиров руководил строительством первого в городе каменного здания - собора во имя Александра Невского, достраивал железнодорожный мост через Обь. Так у города появился образ отца-основателя: в День города к его памятнику приезжают губернатор, мэр и простые новосибирцы.

Вместо наполовину утопленной в болоте могилки у советской актрисы Екатерины Савиновой появился достойный мемориал на Клещихинском кладбище. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

ФУНДАМЕНТ ГОРОДА

В рамках программы открыли мемориал Герою Советского Союза Дмитрию Бакурову, увековечили память журналиста Александра Метелицы, рок-певицы Янки Дягилевой. По словам инициатора программы депутата Совета депутатов города Новосибирска, директора специализированной службы «Похоронный дом «ИМИ» Сергея Бондаренко, «Белый тополь» помогает горожанам помнить о своих корнях, легендарных людях, которые много сделали для своего города и стали его фундаментом.

Осенью 2022 года во время рабочего визита в Беловодский район ЛНР Сергей Бондаренко посетил памятник павшим солдатам в селе Городище. В 1943 году вместе с другими защитниками Отечества здесь погиб призванный с Чкаловского завода сапер Александр Чертенков.

Правительство Новосибирской области поручило восстановить мемориал.

- Работа предстоит большая: передан заказ на производство, реконструкцию планируем выполнить во время летне-осеннего сезона этого года, - рассказал «Комсомольской правде» депутат.

Сергей Бондаренко (второй слева) у памятника павшим солдатам в селе Городище Беловодского района ЛНР. Фото: личная страница Сергея Бондаренко в соцсетях

ЧТИТЬ СВОИ КОРНИ

Забота о сохранении исторического прошлого является неотъемлемой частью культуры прощания. В рамках программы «Белый тополь» ежегодно проходит одноименная международная выставка, посвященная историко-краеведческой, мемориальной деятельности и новым технологиям ритуального сервиса. Вице-президент Гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу» новосибирский писатель Владимир Шамов назвал выставку «Белый тополь - 2022» мероприятием с большим общественным резонансом, потому что здесь обсуждаются не только технические вопросы, но и вопросы воспитания, необходимости помнить о тех, кто нас покидает.

Организатор выставки Мемориальная служба «ИМИ» одной из первых начала развивать культуру прощания и делиться своим опытом с другими, считая, что знание и понимание истории своего края, страны начинается с бережного отношения к памяти об ушедших родственниках.

- Мы возвращаемся к такому понятию, как «фамильные захоронения». Если будем услышаны мэрией, то приложим все свои знания, чтобы показать, как красива и важна мемориальная культура в Сибири и России. Формирование культуры фамильных захоронений позволит чтить память всех ушедших родственников в одном месте, облегчит заботу о них, - прокомментировал Сергей Бондаренко.

Раньше в городе практиковался принцип захоронения по районам. В результате переездов случалось, что у горожанина часть родственников покоились на одном кладбище, а часть - на другом. Ухаживать за местами захоронений в таком случае становится сложнее. По словам Сергея Бондаренко, фамильные склепы - это ценность, святое для семьи место. Сильна нация, которая чтит свои корни, помнит ушедших из жизни родственников. Поэтому задача не только самих людей, но и власти, чтобы семейные связи формировались, крепли и на таком уровне в том числе, уверен депутат.