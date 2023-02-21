Новосибирский «Электросигнал»: современная трансформация

Начальник цеха Сергей Валерьевич Смирнов и мастер цеха Нелля Николаевна Мозго. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Основная продукция завода «Электросигнал» - радиостанции для военной и гражданской авиации, флота. В цехе узловой сборки и моточных узлов для них изготавливают корпуса, высокочастотные разъемы, моточные изделия - трансформаторы, дроссели, катушки индуктивности. В технологию производства продукции входят покраска, пропитка, маркировка изделий. Когда-то все эти работы выполнялись в трех огромных цехах, в каждом из которых трудились около 300 человек. После перехода на новые технологии и оптимизации площадей в цеховом штате осталось 20 специалистов: каждый из них отвечает за слаженную работу заводского производства.

Это не вязанка чеснока, а тороидальный трансформатор. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«ИДИ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!»

Начальник цеха Сергей Валерьевич Смирнов пришел на «Электросигнал» в 1990 году сразу после армии, по наводке знакомых. Они сказали: «Завод хороший - иди, не пожалеешь!» Сергей Валерьевич не пожалел до сих пор. Начал трудовой пусть с монтажника, заочно окончил радиотехнический факультет НЭТИ (НГТУ). Постепенно дорос до замначальника БИП - бюро исследований приборов, потом стал начальником цеха микросборок, а после объединения двух цехов и ОКБ возглавил цех узловой сборки.

- Не хотелось никуда уходить - прирос к заводу. В 1990-х были непростые времена: нигде не платили. А заводчанам помогали продержаться: мы получали зарплату продуктами, а бывало, ее выдавали телевизорами. Получишь один телевизор на двух-трех человек, выйдешь к магазину, чтобы продать, а там уже толпа с криками «Я хочу купить!», - вспоминает Сергей Валерьевич.

В те годы «Электросигнал» выпускал легендарные «Изумруды» - телевизоры, которые знала вся страна.

Слесарь-сборщик Елена Леонидовна Калинина совмещает профессии пропитчика и окрасчика. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ВМЕСТО ПРОДАВЩИЦЫ В МОНТАЖНИКИ

Изделия моточного участка обрабатывает слесарь-сборщик Елена Леонидовна Калинина, совмещая профессии пропитчика и окрасчика. С гордостью показывает результаты своей работы: аккуратно обработанные трансформаторы.

Рядом с ней на участке трудятся намотчики Любовь Анатольевна Конышева и Светлана Владимировна Шумкина. Это ветераны завода с более чем 40-летним стажем.

Ветеран завода намотчик с 40-летним стажем Светлана Владимировна Шумкина. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Почетный ветеран труда «Электросигнала» монтажница Татьяна Ивановна Белкина работает на предприятии уже 47-й год. Говорит, поначалу хотела стать продавщицей, но попала на завод и влюбилась в свое дело. Особенно нравится ей осваивать новую продукцию, чтобы досконально знать, с чем предстоит работать. Начальник цеха называет ее мастером - золотые руки. Говорит, в настоящее время она одна управляется со всем объемом работ, иногда приходится прихватывать выходные дни и вечерние часы. Но уже второй месяц у Татьяны Ивановны есть напарник - ученик Алексей Суховаров. Руководство надеется, что он приработается и останется на заводе.

Монтажницу Татьяну Ивановну Белкину начальник называет мастером - золотые руки. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

СТАНКИ С ЧПУ И ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ

На участке механической сборки задействован мужской состав цеха. Владимир Носков изначально устроился на завод учеником слесаря-сборщика. За короткий период освоился в профессии: продукция из его рук выходит только отличного и хорошего качества. Освоил смежную профессию гравера, чему помогло образование художника. Легко управляется с современным гравировальным станком с ЧПУ. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Обучает молодых, является наставником Сергея Воробьева, который пришел на завод после армии.

Слесарь-сборщик, гравер Владимир Носков с учеником Сергеем Воробьевым. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Другой квалифицированный специалист - Николай Донцов - попал на завод во время производственной практики в колледже. С тех пор так здесь и работает, у него тоже есть ученик - Иван Асеев.

Бывает, сутками приходится трудиться на заводе Алексею Алексеевичу Алексашину: он отвечает за работу двух больших вакуумных печей. Словно печенье в муке, в таких печах при температуре 800 - 1000 градусов запекают пересыпанное тальком П-образное железо, из которого потом собирают трансформаторы. А непрерывно работать приходится из-за особого режима печи: сначала она нагревается, затем идет обжиг, после чего печь остывает. И пока не остыла, специалист должен быть рядом. На этой работе Алексей Алексеевич с 1991 года.

Граверный станок с ЧПУ. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

САМАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ РАБОТА И САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

На участке заготовки радиотакелажа трудятся Светлана Андреевна Уйманова и Илья Александрович Ковернев. Оба заслуженные, квалифицированные специалисты. Выполняют очень специфическую работу: рубку, заготовку кабелей и проводов, изготавливают волноводы, катушки.

Светлана Андреевна настолько вжилась в свое дело, что пальцами чувствует и определяет, как правильно работать с проводами. Вручную рубит их, обжигает: на обжиге она с 16 лет, пришла сразу после окончания техникума. Однажды решила уйти с завода, но замену ей найти так и не смогли, позвали обратно. Пришлось выручать заводчан, которые за эти годы стали второй семьей.

Светлана Андреевна Уйманова работает на обжиге с 16 лет. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Прикипела я за эти годы к заводу, что и говорить, потому и работаю здесь до сих пор! - признается Светлана Андреевна.

А Калерия Васильевна Вяткина - человек, известный на весь завод своим невероятным рабочим стажем - 66 лет. Она застала времена, когда «Электросигнал» выпускал радиоприемники «Рекорд», затем - «Восток», после - «Арфу». Поначалу работала в 47-м цехе мастером, потом - старшим мастером. За свой труд получила правительственные награды. В рамках оптимизации производства продолжила работу мастеров уже в цехе 037. После, учитывая почтенный возраст, уступила дорогу молодому специалисту и перешла работать кладовщиком.

- Калерия Васильевна не только специалист хороший - это большой и светлой души человек! - с теплом отзываются о ней коллеги.

Калерия Васильевна Вяткина - человек, известный на весь завод невероятным рабочим стажем - 66 лет. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Технологическую службу цеха представляет инженер-технолог Елена Николаевна Дубровина. Молодому перспективному сотруднику приходится ежедневно решать непростые задачи: в цехе используется большое количество различных технологий. Здесь и сборка, и монтаж, и заготовка радиотакелажа, и изготовление волноводов, а также низкочастотных и высокочастотных изделий. Необходимо во всем разбираться, следить за техдокументацией, проводить инструктаж.

- Со всеми этими задачами Елена Николаевна успешно справляется, при необходимости замещает мастера участка. Это добросовестный, надежный человек, - емко характеризует сотрудницу руководитель.

Правая же рука начальника цеха узловой сборки и моточных узлов - мастер Нелля Николаевна Мозго. Она из заводской трудовой династии, пришла на «Электросигнал» 19-летней девчонкой и работает уже 47 лет. Начинала кладовщицей и доросла до старшего мастера. Дело свое любит, а коллективом гордится, потому что здесь всегда можно рассчитывать на поддержку и каждый понимает, что он - неотъемлемая часть большой заводской семьи.