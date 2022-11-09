Хвостатые болельщики: в Новосибирске фанаты волейбола назвали котов в честь известных игроков и научили их смотреть игры

Котам по 10 месяцев. Фото: предоставлено Ириной Соломаха

В доме семьи Соломаха поселились волейбольные звезды - Нгапет и Ильяс. Пасовать и блокировать, как их спортивные тезки, они не умеют. Хотя с мячом играют, а также с солнечными зайчиками и коробками. В честь известных волейболистов хозяева назвали двух братьев-котов.

ПРЫГУЧИЙ И КРАСИВЫЙ

Разберемся сначала с волейболистами. Эрвин Нгапет - легионер из команды «Зенит-Казань», сейчас спортсмен вернулся в итальянский волейбольный клуб «Модена». Ильяс Куркаев - блокирующий из новосибирского «Локомотива».

Цвет кофе с молоком. Фото: предоставлено Ириной Соломаха

А теперь перейдем к котам. Им всего по 10 месяцев, порода - европейская бурма. Хозяева назвали их Нгапет и Ильяс в честь спортсменов, так как сами очень увлекаются волейболом.

- Мы всегда хотели гладкошерстных котов-компаньонов. И когда взяли темного кота, которого назвали Нгапет, настолько очаровались этой породой, что купили еще и его брата. С выбором имен проблем не было. Сын занимается волейболом, и он начал перечислять игроков. Нгапет очень прыгучий, а еще у него невероятно выразительные глаза. Вот наш кот точь-в-точь как этот игрок, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Соломаха, хозяйка котов.

Второй кот белого окраса, он покорил Ирину и ее супруга своей красотой, поэтому его и назвали Ильясом.

- Он один из самых красивых игроков в «Локомотиве», на мой взгляд. И когда мы увидели беленького котенка, другого варианта имени не было, - объясняет женщина.

А как же котов называют ласково? Как говорит Ирина, темненького - Нгапетя, а беленького - Ильясик-Карасик.

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Если на площадке волейболисты Ильяс и Эрвин соперники, то их мурчащие тезки живут мирно и дружно. Правда, иногда шкодничают.

Нгапет и Ильяс живут дружно. Фото: предоставлено Ириной Соломаха

- Они могут открыть крышку от кастрюли и достать оттуда еду, такая же история со сковородками. Играют друг с другом, носятся по дому как угорелые. Наверное, похожие тренировки устраивают и спортсмены, - шутит хозяйка. - Мы нашим котам даже маечки сшили с номерами и фамилиями игроков.

Для домашних любимцев сшили одежду с номерами игроков. Фото: предоставлено Ириной Соломаха

В команде сына Ирины знают, что в новосибирской семье живут пушистые «волейболисты». Даже фотографию котов попросили.

Фотография звезд в тренерской. Фото: предоставлено Ириной Соломаха

- В спорткомплексе, где занимается мой сын, тренер повесил фотографию котов в тренерской. Мы такого не ожидали, - признается Ирина.

Словно оправдывая свои имена, коты с удовольствием смотрят волейбол вместе с хозяевами. Они внимательно следят за мячом всю игру, как будто понимают, что нужно соответствовать кличкам.

Нгапет и Ильяс смотрят волейбол. Фото: предоставлено Ириной Соломаха

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