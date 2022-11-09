«Серьезно! Даже на туалетную бумагу собирают!»: родительские чаты снова взвыли от поборов

Родители пожаловались на поборы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мама новосибирского первоклассника пожаловалась на поборы в школе. В этом году ее сын пошел в школу, деньги потребовались уже на первом собрании. А началось все с привычного ремонта.

- Нас собрали перед 1 Сентября, и классный руководитель сказала, что было бы неплохо отремонтировать кабинет, в котором наши дети будут учиться. Неужели на это не выделяют деньги? - задает вопрос КП-Новосибирск Марина*, мама мальчика.

Разговор о покупке принтера. Фото: предоставлено Мариной

В итоге родители договорились скинуться по тысяче рублей. Но чуть позже Марине пришлось перевести ребенка в другой класс, и там тоже попросили скинуться, правда уже на другие нужды.

- В родительском чате написали, что нашему классному руководителю нужен принтер, мол, тот, который стоит сейчас, принадлежит другому учителю, поэтому его скоро заберут. Сейчас родители всерьез обсуждают, какая нужна модель. Многие скидывают варианты за 18 - 20 тысяч рублей, - говорит мама первоклассника.

Не все родители довольны происходящим. Фото: предоставлено Мариной

Покупка принтера не устроила многих родителей, некоторые начали возмущаться в том же чате: «Хорошо, что парты покупать не надо» или «Принтер должен стоять в учительской».

- Эти траты повсюду. Рабочие тетради для предметов мы покупали сами. На них ушло около 2500 рублей. О чем мы говорим, когда на туалетную бумагу ежемесячно сдаем по 300 рублей? Серьезно! Даже на туалетную бумагу собирают, - недоумевает Марина.

Вопрос с бумагой вообще интересный. За 300 рублей можно купить минимум 8 рулонов бумаги. Неужели один ребенок может израсходовать столько за месяц?

Еще был случай, когда собирали деньги на мебель. Фото: предоставлено Анной Тажеевой

КП-Новосибирск решила обратиться за консультацией к юристу Марине Пьянковой. Она объяснила, на что родители могут сдавать деньги, а на что - нет.

- Установление каких-либо денежных взносов в процессе обучения не допускается. Но тут есть оговорка. Если сбор проходит по желанию родителей (без давления школы, родительских комитетов, директора и так далее), тогда это расценивается как пожертвование и вполне допускается, - пояснила КП-Новосибирск Марина Пьянкова, юрист. - И все-таки на туалетную бумагу и принтер собирать деньги нельзя по закону «Об образовании», который гласит, что школа должна обеспечить общедоступное образование. Я думаю, что принтер и бумага - это не то, без чего можно обойтись.

Два года назад в одной из школ собирали деньги на тетради. Фото: предоставлено Анной Тажеевой

КП-Новосибирск также отправила в министерство образования Новосибирской области письмо с просьбой разобраться в ситуации, где указала номер школы.

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