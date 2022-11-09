Что произошло в Новосибирске в ночь на 9 ноября 2022 года: последние новости

Авария произошла на 11 километре дороги, связывающей райцентр Татарск с селом Увальское. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В ДТП в Татарском районе Новосибирской области погибла 7-леьняя девочка. 40-летний водитель, который по данным полиции был трезв, утверждает, что из-за гололеда не справился с управлением. Пассажир автобуса рассказал, как все произошло.

Этой зимой Новосибирск может остаться без катка неоднозначной формы, который заливают у оперного театра. Вице-мэр города Анна Терешкова говорит, что чиновники разработали ещё два варианта оформления площади Ленина возле Оперного театра. Горожан попросят проголосовать за лучший вариант. Красавица-сибирячка стала первой леди мира. Это титул конкурса Lady World 2022, который недавно прошел в Сочи. 32-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Алиса Михайленко обошла 21 конкурентку из девяти стран. Причем не столько победа, сколько вообще участие в этом конкурсе достались девушке большой ценой и невероятной силой воли: эффектная блондинка с шикарной фигурой борется с онкологией.

В одном из детских садов Новосибирска пропал двухлетний ребенок. ЧП произошло в Калининском районе 28 октября, но стало известно об этом только сейчас. Мальчика нашли. Но, по словам его мамы, за проступок наказали и уволили не ту воспитательницу

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