Интерес к дзюдо растет с каждым годом: ГК «Расцветай» поддержала региональный турнир «Золотая Нива»

В турнире «Золотая Нива» приняли участие 150 спортсменов. Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

Осень у дзюдоистов - время напряженное. В октябре в Новосибирске прошли XXVI Всероссийские соревнования по дзюдо памяти подполковника милиции Александра Геннадьевича Пименова среди юношей и девушек до 15 лет. В них приняли участие порядка 460 человек - рекордное количество спортсменов за все время проведения мероприятия. А 4 ноября в гимназии «Краснообская» состоялся XII Региональный турнир по дзюдо «Золотая Нива» среди мальчиков и девочек 12 - 13 лет, посвященный памяти мастера спорта международного класса Александра Валентиновича Пархоменко. Оба важных для спортсменов события поддержала ГК «Расцветай».

ВЫЛОЖИТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ

- Дзюдо - красивый вид спорта, который не только помогает развивать физическую силу, но и учит самообладанию и терпению, воспитывает выдержку и уверенность в себе. Любые соревнования - это возможность для юных спортсменов продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом, обрести единомышленников и друзей. Такие турниры, как «Золотая Нива», оказывают большое воздействие на развитие и популяризацию дзюдо, привлекают детей и молодежь к активным занятиям спортом. Мы гордимся тем, что причастны к такому важному и нужному делу, - сказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Для юных спортсменов турнир «Золотая Нива» очень важен, потому что это отборочные соревнования в сборную команду Новосибирской области, которая будет участвовать в детской лиге дзюдо «Триумф Energy» и, возможно, дойдет до финала Международной лиги. Поэтому каждый дзюдоист выкладывался по полной, стараясь показать лучший результат.

Участие в турнире - это возможность для юных спортсменов продемонстрировать прежде всего свои навыки. Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

Турнир «Золотая Нива» посвящен памяти Александра Валентиновича Пархоменко: он начал заниматься дзюдо и самбо в 14 лет, стал призером чемпионата СССР среди молодежи, выполнил норматив мастера спорта СССР, становился победителем Кубка СССР и в составе сборной СССР участвовал в международных турнирах. Даже после завершения профессиональной карьеры в возрасте старше 48 лет Александр Валентинович неоднократно становился чемпионом России среди ветеранов. По мнению тренеров, такой человек - прекрасный пример для подрастающего поколения.

ЯРКИЕ И НАПРЯЖЕННЫЕ ПОЕДИНКИ

Старший тренер отделения дзюдо ДЮСШ «Академия» Арман Бакатов отметил, что многие спортсмены участвуют в турнире «Золотая Нива» не первый год. На XII Региональный турнир они пришли уже более опытными и подготовленными.

- Финальная борьба была нешуточной, поединки очень напряженные, яркие - исход нередко решался дополнительным временем. Отмечу, ребята, которые вовлечены в занятия, регулярно тренируются и участвуют в соревнованиях, очень дисциплинированны. Дисциплина - вообще залог любого успешного воспитательного и учебного процесса. Ведь успех - это 99 процентов труда и 1 процент таланта. У дзюдоистов характер, упорство, трудолюбие, дисциплина - все это вырабатывается годами, - прокомментировал Бакатов.

По его словам, те же подростковые проблемы у дзюдоистов отодвигаются на второй план, а сами они намного собраннее и взрослее своих сверстников.