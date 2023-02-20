Александр АКСЁНЕНКО: Для Новосибирска это сверхактуально

Александр Аксёненко: - В законодательстве много пробелов, о которых нужно говорить. Фото: ООО «Центр Экспо»

В рамках «Сибирской строительной недели - 2023» в Новосибирске прошла панельная дискуссия на тему «Механизмы комплексного развития территорий. Восстановление новых территорий России». Форум-выставка впервые стал площадкой для диалога губернатора Новосибирской области и региональных чиновников от строительной отрасли с делегацией комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы РФ в составе председателя комитета Сергея Пахомова, его заместителя Александра Аксёненко, а также членов комитета Ильи Вольфсона и Сергея Колунова.

ОБСУДИТЬ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ

Строители на практических примерах обсудили с федеральными законодателями те проблемы отрасли, которые субъект Федерации не может решить на своем уровне. Например, в регионе пока так и не реализовали ни один проект комплексного развития территорий (КРТ), несмотря на то, что по актуализированному Генплану под КРТ определено около 1,5 тысячи гектаров земли, что позволяет рассчитывать на объем жилья приблизительно в 15 миллионов квадратных метров.

- Мы понимаем, что без КРТ не будет развития мегаполисов. В эту программу нужно обязательно вовлекать частный сектор. И здесь в законодательстве много пробелов, о которых нужно говорить. Это актуально для всей страны, а для Новосибирска с его большими объемами частного сектора в центральных частях города - сверхактуально. Также важно правильно понимать саму суть КРТ, она заложена в названии: вместе с жильем должна строиться необходимая инфраструктура - социальная, транспортная, инженерная. Другой пласт вопросов связан с освоением промышленной территории, которая для Новосибирска также имеет основополагающее значение. Мы будем их рассматривать в строительном комитете Госдумы в ближайшее время, - уточнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

В ходе дискуссии депутат прокомментировал и трагедию со взрывом газа в доме № 39 на улице Линейной:

- Необходимо также вернуться к рассмотрению законопроекта об установке датчиков газоанализаторов, которые при утечке/высокой концентрации будут блокировать подачу газа. Наша фракция считает, что такая установка во всех домах старого жилфонда должна проводиться за счет средств капремонта.

Губернатор НСО Андрей Травников. Фото: ООО «Центр Экспо»

НАЙТИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Делегация строительного комитета Госдумы также пообещала рассмотреть возможность проработки механизма для изъятия у недобросовестных застройщиков участков с долгостроями, которые уродуют облик городов и не соответствуют виду разрешенного использования участка.

- Сегодня такого механизма, к сожалению, не существует. А пока объект не будет достроен, нет возможности даже судиться с застройщиком, - отметил губернатор Андрей Травников.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Фото: ООО «Центр Экспо»

Отдельно председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что Государственная дума РФ никогда не даст как строящимся, так и уже построенным апартаментам статус жилья:

- Наверное, это самый сложный вопрос на сегодня. Апартаменты строятся не потому, что жилье дороже, а потому, что что-то другое в том месте, где их возводят, построить невозможно. Есть еще ряд причин, по которым мы не сможем дать апартаментам статус жилья. Сегодня наша задача - как можно более четко фиксировать это в законодательстве. Это первое. Второе - мы должны найти такие механизмы и инструменты, которые сделают строительство простым, понятным и выгодным.

Для более тесной координации комитета с субъектом Федерации он попросил своего заместителя Александра Аксёненко, представляющего в федеральном парламенте Новосибирскую область, плотнее взаимодействовать со строительным сообществом региона.