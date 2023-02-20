Власти города рассказали, как будут отмечать Масленицу в Новосибирске

Рассказываем, как будут праздновать Масленицу в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии рассказали, как будут отмечать Масленицу в Новосибирске. Горожан в этом году ждет веселая программа в городских парках, зоопарке, библиотеках и прочих местах. Публикуем список мест, где можно проводить зиму сжиганием чучела и блинами.

МАСЛЕНИЦА В ЗООПАРКЕ

Когда: 11.00 - 15.00

Где: ул. Тимирязева, 71/1

Зоопарк придумал долгую и веселую программу для гостей. С самого утра организованы фотозоны с самоваром, коромыслом и другими уютными деталями русской избы.

В 11.00 начнется шоу «По следам сказок». В 12.00 состоится открытие праздника с конкурсами: метание валенок, конкурс с надувными играми «Комичные штаны», поднятие гири, ленточная карусель, веселые эстафеты, поедание блинов на скорость и многое другое.

В 14.05 пройдет цирковое шоу и интерактив с гостями от циркачей-скоморохов. Под конец праздника сожгут чучело, но гуляния на этом не закончатся. На площади разожгут костер, где могут собраться все желающие, жарить маршмеллоу и продолжать веселье.

МАСЛЕНИЦА В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ

Когда: 14.00

Где: Центральный парк (ул. Мичурина, 8), парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15), парк «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39а), парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53), парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49), парк «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а), парк «Затулинский» (ул. Зорге, 47/2), парк «Заельцовский» (ул. Парковая, 88), парк имени С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а)

В парках одновременно начнутся проводы зимы. Конкурсы, танцы, веселье для самых маленьких и самых взрослых. А кроме блинов можно будет поесть необычные угощения. В Заельцовском парке, например, гостям раздадут протеиновые батончики.

Мэрия поделилась списком мест в Новосибирске, где еще пройдут гуляния на Масленицу, мастер-классы и прочие развлечения.

20 февраля

Что: Масленичные гуляния «Как на Масленой неделе…»

Где: ДК «Точмашевец» (ул. Промышленная, 1)

Когда: 12.00

Что: Фольклорные посиделки «Собирайся народ, к нам Масленица идет!»

Где: Библиотека имени О. В. Кошевого (ул. Владимировская, 7)

Когда: 13.00

Что: Фольклорный праздник «Масленица-кормилица нынче именинница»

Где: Библиотека семейного чтения (ул. Станиславского, 36)

Когда: 15.00

21 февраля

Что: Праздничная программа «Русская, старинная, румяная, да блинная»

Где: Библиотека имени Я. Гашека (ул. А. Лежена, 16)

Когда: 10.30

22 февраля

Что: Фольклорное путешествие «Семь чудесных дней Масленицы»

Где: Библиотека имени М. Горького (ул. Магистральная, 7)

Когда: 10.00

Что: Фольклорный праздник «Масленица у ворот - заходи в наш хоровод»

Где: Библиотека имени Л. А. Кассиля (ул. Новоуральская, 15/2)

Когда: 10.30

Что: Развлекательное мероприятие «Масленица. Лакомка»

Где: Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского (ул. Судоремонтная, 1)

Когда: 13.00

Что: Праздничная программа «Масленица хороша - широка ее душа»

Где: Библиотека-клуб имени Н. Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)

Когда: 13.30

Что: Фольклорно-развлекательная программа «Гостья наша - дорогая Масленица»

Где: Библиотека имени Л. А. Кассиля (ул. Новоуральская, 15/2)

Когда: 14.00

25 февраля

Что: Праздничная программа «Широкая Масленица»

Где: Площадь перед ДК имени М. Горького (ул. Б. Хмельницкого, 40)

Когда: 12.00

Что: Праздничная программа «Масленица хороша, широка ее душа»

Где: Библиотека семейного чтения имени Володи Дубинина (ул. Первомайская, 114)

Когда: 13.00

Что: Спектакль «Как на Масленицу весну ждали»

Где: Библиотека-клуб имени Н. Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)

Когда: 14.00

26 февраля

Что: Праздничная программа «Проводы зимы»

Где: ДДК имени Д. Н. Пичугина (ул. Б. Хмельницкого, 70/1)

Когда: 11.00

Что: Народное гуляние «Масленица»

Где: КДЦ имени К. С. Станиславского (ул. Судоремонтная, 1 и ул. Междуреченская, 1)

Когда: 12.00 и 15.00

Что: Театрализованное концертно-игровое представление «Масленичные потехи»

Где: Площадь перед ДК «Академия» (ул. Ильича, 4)

Когда: 12.00

Что: Театрализованное представление «Масленица идет, весну за собой ведет!»

Где: Площадка перед ДК «40 лет ВЛКСМ» (ул. Узорная, 1/2)

Когда: 13.00

Что: Праздничное народное гуляние «Гуляй, широкая Масленица»

Где: ДК «Сибтекстильмаш» (ул. Забалуева, 47)

Когда: 13.00

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