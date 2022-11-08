В Новосибирске штангиста и его «банду воров» после суда отпустили по домам

Судья пришла к выводу, что полицейские следователи перестарались и вменили обвиняемым больше, чем положено. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске прошел суд над компанией из шести человек. В 2019 году их называли ОПГ, обвиняли в черной торговле оружием, вменяли ущерб на 7 миллионов рублей. А в МВД рассказывали о хитрой схеме преступников: они устраивались охранниками в организации и пропускали товарищей на склады и в гаражи для краж. Но прошло три года, количество участников банды сократилось почти вдвое, сумма ущерба скукожилась, а самим подсудимым назначили условные сроки. Как это случилось – разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

ЯРКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Вернемся к истории вопроса. В 2019 году в МВД выдали громкую историю из Новосибирска. Речь шла о накрытии склада с украденным добром: гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемет, а также около 600 патронов разных калибров, бронежилеты, шлемы, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций. Правоохранители взяли в оборот сразу 11 человек. Их называли организованной группировкойи, вменяли целую серию краж из торговых складов и квартир.

- Криминальная схема была тщательно проработана. Несколько раз мужчины устраивались охранниками в организации, чтобы обеспечить соучастникам беспрепятственный вход. Злоумышленники действовали в ночное время, похищенное хранили в гаражах и частных домах, а позже продавали посредством интернета или сбывали через магазин, принадлежащий участнику группы, - комментировали официально в МВД.

Новость о задержании подкрепили оперативной съемкой. На кадрах одного из предполагаемых главарей (Дениса Куклина) ведут по коридору суда, затем на видео показаны многочисленное якобы украденное подельниками имущество: спортинвентарь, автомобильные аккумуляторы и колеса, стройматериалы, электроинструменты...

По подсчетам следователей МВД, сумма ущерба от многочисленных краж превысила пять миллионов рублей. К моменту, когда дело ушло в суд, она составляла уже семь с половиной миллионов. Как ни парадоксально, но количество обвиняемых при этом уменьшилось в два раза. Перед Фемидой предстали шесть человек - родные братья Денис и Евгений Куклины - и четверо их сообщников.

ДВА БРАТА

В прокуратуре Новосибирской области после утверждения обвинительного заключения в июне 2021 сообщили, что преступная группа совершила 16 преступлений: 13 краж, 2 хищения оружия и одно мошенничество. Как следует из материалов дела, дважды фигуранты похищали целые партии гранитных памятников. В одном случае ущерб составил 247 тысяч рублей, в другом - более полумиллиона.

Интересен и состав «банды воров». Один из них - штангист Денис Куклин является региональным представителем Федерации силового экстрима России, организатором спортивных турниров по тяжелой атлетике. Его старший брат Евгений – юрист по гражданским делам. Компанию на скамье подсудимых им составили безработный, водитель, кладовщик и предприниматель. Но на суде фигуранты уверяли, что между собой они едва знакомы.

Приговор вышел обвинительным, но весьма лояльным. Да, кражи были. Да, серьезные. Но не на миллионы и без арсеналов боевого оружия.

КТО-ТО ПЕРЕСТАРАЛСЯ?

Дело в том, что в итоге организованной преступной группировкой их по закону назвать было нельзя. Доказательств так и не нашлось. В том числе и того, что участники специально устраивались охранниками. Сам Денис говорил, что на видео 2019 года, которое показали по телевизору в сюжете от МВД, все оружие – его собственное, лицензированное.

- Дело было шито белыми нитками и построено на показаниях некоего засекреченного свидетеля, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Куклин.

Так как доказательств по крупным и изначально ярким моментам не нашлось, приговор оказался лояльным.

- Все подсудимые признаны виновными в совершении от 2 до 14 эпизодов, предусмотренных ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества – прим. ред.) и различными частями. У Куклина Дениса также ст.226 ч.1 (хищение огнестрельного оружия – прим.ред.) - один эпизод. У Куклина Евгения - ст.159 (мошенничество) один эпизод. Всем им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Также суд посчитал возможным назначенное наказание считать условным, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александр Бычков.

На финальное заседание все фигуранты пришли с вещами, видимо, не надеялись на милость Фемиды. Однако судья пришла к выводу, что полицейские следователи перестарались и вменили участникам больше, чем положено. По части эпизодов уголовное преследование прекратили за недоказанностью.

Хотя все осужденные отделались условными сроками, они намерены обратиться в Следственный комитет, считая, что на них специально навешали лишнего.

Гражданские иски суд удовлетворил частично. С осужденных солидарно должны взыскать 344 300 рублей. А это все-таки не 7 миллионов.

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