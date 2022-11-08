Мэрия Новосибирска может отказаться от катка у оперного из-за его спорной формы

Судьбу катка у НОВАТа будут решать новосибирцы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Этой зимой Новосибирск может остаться без катка неоднозначной формы, который заливают у оперного театра. Почему – читайте в материале КП-Новосибирск.

Вице-мэр города Анна Терешкова говорит, что чиновники разработали три варианта оформления площади Ленина возле оперного театра. При этом мэрия готова прислушаться к мнению горожан.

Первый предполагает, что знаменитый каток все-таки появится у театра, и форма его никак не изменится. Хотя его фото сверху из года в год будоражит интернет-аудиторию. Пользователи видят в его форме неприличные контуры, ледяное достоинство Новосибирска каждую зиму высмеивают и на федеральных каналах. Власти же убеждают население, что «это ракета!».

Один из вариантов - оставить форму катка без изменений. Фото: мэрия Новосибирска

Второй вариант – сократить площадь катка и немного заострить его границы. С высоты он будет чем-то напоминать винт.

Также власти предлагают сократить площадь катка и немного заострить его границы. Фото: мэрия Новосибирска

И, наконец, третий вариант – вообще отказаться от катка. Площадь у оперного театра украсят к Новому году, и на этом все…

Каток могут полностью убрать. Фото: мэрия Новосибирска

− Анна Васильевна, а какой проект больше всего нравится вам? - спросили у вице-мэра корреспонденты КП-Новосибирск.

− Я приму тот вариант, который понравится новосибирцам.

− То есть у вас нет фаворита?

− У меня есть фавориты. Но в сегодняшней ситуации, когда важно, чтобы общество не раздражалось и не было никаких противоречий, я приму тот вариант, который нужен жителям.

− Анна Васильевна, а почему один из вариантов предполагает полный отказ от катка?

− Есть ощущение, что данный каток – это небольшой символ Новосибирска. Да, может быть он и полусмешной, но он уже стал знаменитым. Поэтому одно из предложений тогда уж вообще ничего, чем что-либо урезать, - рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, в этом году Новосибирск станет Новогодней столицей России. Но из-за спецоперации бюджет праздника пришлось сократить, например, отказаться от дорогих приезжих звезд. Праздничные мероприятия будут проходить под лозунгом «Мы вместе!».

Главными площадками празднования Нового года станут Театральный и Первомайский скверы, парк «Арена», Михайловская набережная и улица Ленина, которая в этом году будет доступна только пешеходам. Официально ее откроют для горожан 1 декабря, а 10 февраля она снова станет доступна для автомобилистов. Одной из главных фишек также станет самый длинный каток в России – его зальют на Михайловской набережной. Всего же в этом году в Новосибирске должны открыться около 70 катков, а вот самый известный – у оперного театра – теперь под вопросом.

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