Около 3000 человек приняли участие в мероприятиях АО «РЭС» в рамках фестиваля #ВместеЯрче

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Традиционно уже несколько лет подряд активным участником и организатором мероприятий становится акционерное общество «Региональные электрические сети». Энергетики из системообразующего электросетевого предприятия региона не только сами повсеместно стараются использовать современные энергоэффективные технологии, но и всеми силами способствуют привлечению внимания новосибирцев к вопросам бережного отношения к энергоресурсам.

В течение года специалисты АО «РЭС» провели десятки различных мероприятий в поддержку фестиваля #ВместеЯрче, в которых приняли участие школьники, студенты и сотрудники предприятия - всего около 3000 человек.

Широкий спектр мероприятий энергетики провели для детей и подростков. Среди них стоит отметить:

• открытый урок по электробезопасности и энергосбережению для учащихся 4-го класса «Сибирского кадетского корпуса»;

• выездное занятие в детском оздоровительном лагере «Центр социальной поддержки молодежи и юношества имени К. С. Заслонова», организованное при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области;

• ставший традиционным ежегодный праздник ко Дню защиты детей, который энергетики проводят совместно со спасателями.

На всех мероприятиях специалисты АО «РЭС» распространяют красочные листовки-комиксы, рассказывающие о простых способах экономии электроэнергии, и показывают познавательные мультфильмы о последствиях шалостей с электричеством.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Не осталось в стороне от фестиваля и более старшее поколение - студенты. В рамках Всероссийского дня открытых дверей #ВместеЯрче и Всероссийского молодежного производственного совещания «Диалог на равных» для популяризации профессий ТЭК среди учащихся и выпускников различных колледжей и вузов сотрудники сетевой компании:

• организовали экскурсии на объекты предприятия для будущих энергетиков;

• приняли участие в профориентационных встречах со студентами в рамках различных ярмарок вакансий и круглых столов по трудоустройству;

• традиционно привлекли для работы в период летних каникул энергетический студенческий отряд;

• в НГТУ-НЭТИ провели цикл лекций, которые читали руководители подразделений компании, включая топ-менеджеров;

• организовали распределение и трудоустройство вчерашних студентов в филиалы компании.

Кроме того, все мероприятия, проводимые АО «РЭС» в Новосибирской области в рамках фестиваля #ВместеЯрче, получили широкое освещение в различных СМИ, социальных сетях, а также в эфире телеканалов. Всего на региональном и федеральном уровне было размещено более 200 публикаций, что позволило привлечь внимание общественности к данной теме.

Подведение итогов фестиваля в целом по субъектам РФ будет приурочено ко Дню энергосбережения - 11 ноября 2022 года.