Положение конкурса «Мама в погонах - 2022» в Новосибирске

I. Цели и задачи проведения конкурса

Привлечь внимание к женщинам, работающим в структуре правоохранительных органов, таможни, налоговой службы и МЧС. Привлечь дополнительное внимание к знаменательному празднику – Дню матери.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению фотоконкурса осуществляет новосибирский филиал «ИД «Комсомольская правда»

Адрес филиала: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64

III. Место и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 9 ноября до 27 ноября 2022 года на сайте nsk.kp.ru

IV. Участники мероприятия

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие сотрудницы структур правоохранительных органов, таможни, налоговой и МЧС из Новосибирской области, которые предоставили фотографии в редакцию КП-Новосибирск до 27 ноября 2022 года.

4.2. В Конкурсе могут принимать участие девушки вне зависимости от звания, занимаемой должности и возраста.

4.3. Количество участниц не ограничивается.

4.4. Участие в конкурсе является бесплатным.

4.6. Информация о порядке проведения Конкурса публикуется на сайте Организатора – nsk.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Конкурса, участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

4.7. Участники признают право Организаторов без какой – либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

V. Основные правила и условия проведения конкурса

5.1. Фотоконкурс проводится на сайте nsk.kp.ru.

5.2. Участницы на фото должны быть в служебной форме. Читатели «Комсомольской правды» в режиме онлайн оставляют свои голоса за понравившихся участниц.

5.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за каждую из участниц раз в 24 часа.

5.4. Голосующие и участницы могут распространять ссылку на конкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих

5.5. Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются

5.6. Победителем Конкурса признается участница, набравшая максимальное количество голосов в открытом голосование на сайте nsk.kp.ru. Итоги объявляются не позднее 28 ноября 2022 г.

VI. Награждение

6.1. Награждение пройдет в редакции КП-Новосибирск..

6.2 Победительница получает в подарок публикацию с фотографией на сайте «Комсомольская правда»-Новосибирск», а также награждается дипломом лауреата Конкурса.

6.3. Организатором и (или) Партнерами конкурса могут быть предоставлены другие дополнительные призы для участников и победителей.

Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения конкурса.

Данное положение является официальной офертой.