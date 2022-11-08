Что произошло в Новосибирске в ночь на 8 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем вам последние новости Новосибирска. Фото: Читатель НГС/ngs.ru/ nskadvokat.ru.

Актер Станислав Садальский рассказал о том, что в самолёте, летевшем из Москвы в Новосибирск, подрались артисты Сергей Маковецкий и Людмила Максакова. Сам Маковецкий эту новость опроверг, назвав её не более, чем сплетней.

В Новосибирске задержали известного адвоката Дмитрия Смышляева. По словам правозащитника, он проходит подозреваемым по делу о хулиганстве. А задержан сегодня, 7 ноября, и отправлен в ИВС за давление на свидетеля по этому делу.

Стали известны подробности несчастного случая в Тогучине, где из окна многоэтажки выпала 14-летняя девочка. По словам ее бабушки, девочка связалась с плохой компанией и накануне инцидента была на вечеринке с 18-летними друзьями, где пила алкоголь.

Дед Мороз уже отправился со своей командой в новогоднее путешествие от Великого Устюга до Владивостока и обратно. 24 ноября его поезд впервые заедет в Новосибирск.

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