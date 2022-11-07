В Новосибирске прошел мультикультурный фестиваль

На первом этаже ДКЖ прошла выставка, посвященная фестивалю «Новосибирск - город дружбы». Фото: Александр ИВАНОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

В фойе на первом и втором этажах ДКЖ настоящий аншлаг. К юбилейному, 20-му фестивалю подготовили насыщенную программу. Многочисленные гости участвовали в мастер-классах, рассматривали и фотографировали экспонаты выставки о фестивале: фигурки военных, вручную созданные мастерицами, картины и многое другое.

С особым интересом гости фестиваля изучали стенды, которые подготовили представители национальных организаций. По нарядам, вкусным угощениям, музыкальным инструментам можно было понять, кто какой народ представляет. Дружественная атмосфера праздника располагала сфотографироваться в таджикской тюбетейке, примерить узбекский мужской халат, отведать татарских угощений, станцевать национальный армянский танец и заглянуть в немецкую горницу.

Фестиваль национальных культур посетили почетные гости. Фото: Александр ИВАНОВ

- Сегодня мы рассказываем новосибирцам не только о нашей культуре, но и о том, как помогаем жителям Узбекистана интегрироваться в Новосибирской области, как помогаем сибирякам понять нашу культуру. Занимаемся социокультурной адаптацией детей и их родителей из Средней Азии, - рассказала глава «Узбекско-русского национально-культурного центра» Гулнора Джурабаева.

Всего на фестивале собрались представители около 30 национально-культурных автономий, которые объединены в ассоциацию «Содружество», совместно с мэрией Новосибирска организовавшую масштабный фестиваль дружбы всех народов, проживающих в нашем городе.

Национальные общины Новосибирска подготовили интересные экспозиции. Фото: Александр ИВАНОВ

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРАЗДНИК

Выставку и фестиваль «Новосибирск - город дружбы» посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, федеральный инспектор Новосибирской области Юрий Владимирович Семенов, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Они подошли к представителям разных культур и ознакомились с экспозициями.

Среди гостей много молодежи, семей с детьми, которые слушают представителей общин, просят сфотографировать в национальном костюме или сыграть на музыкальном инструменте.

- Мы пришли сегодня с детьми, чтобы показать им, что наша страна многонациональная и что здесь никого не притесняют. Наоборот, это здорово, что мы такие разные и у нас есть возможность изучать другие культуры, общаясь друг с другом, - объяснил новосибирец Алексей Павлов.

Фестиваль завершился ярким гала-концертом, на котором выступили профессиональные и самодеятельные коллективы национально-культурных автономий и организаций, учреждений культуры.

Гостей фестиваля ждали увлекательные яркие представления. Фото: Александр ИВАНОВ

- Поздравляю всех гостей с Днем народного единства. В нашем городе, как в капле воды, отражается многообразие национальных культур нашей страны. Этим мы богаты и сильны. Сегодня наступили времена испытаний для нашей страны и народа. И победит не тот, кто обладает современным оружием, а тот, кто убежден в правоте своего дела. Мы сильны единством нашего народа, и нужно отразить все попытки нас разделить, - отметил в своем выступлении мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

После слов почетных гостей началась интересная программа концерта, который был посвящен присвоению Новосибирску статуса «Город трудовой доблести». Кроме того, творческие коллективы показали лучшие концертные номера за всю историю фестиваля.

Зрители тепло реагировали на выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов национальных организаций. Фестиваль еще раз показал: несмотря на то, что все мы разные, все мы - сибиряки, все - новосибирцы.