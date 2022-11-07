В самолете, летевшем из Москвы в Новосибирск, артист Сергей Маковецкий подрался с Людмилой Максаковой

В самолете, летевшим из Москвы в Новосибирск, артист Сергей Маковецкий подрался с Людмилой Максаковой. Фото: соцсети.
Громкий скандал произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Новосибирск. Там подрались два народных артиста: Сергей Маковецкий и Людмила Максакова. О конфликте сообщил актер Станислав Садальский.
– В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым… Максакова пыталась его успокоить, но тщетно, – уточнил Садальский в своем Телеграм-канале
Садальский добавил, что директор театра начал готовить приказ на увольнение Маковецкого. Актер призвал коллегу угомониться и не вести себя подобным образом:
– Серёжа, не позорься, отстань от Людмилы, – резюмировал Садальский.
Он добавил, что гастроли Театра Вахтангова на сцене новосибирского «Глобуса» завершились. Артисты показали пятичасовую постановку романа Толстого «Война и мир». Садальский заметил, что билеты горожане раскупили за несколько дней.
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