«Извинения не прокатят, нужно кого-то побить»: стало известно еще об одной жертве «ашановской» банды в Новосибирске

В Новосибирске ещё один подросток признался в нападении "Ашановской" группировки. Фото: Андрей КОПАЛОВ/ скриншот программы «Экстренный вызов», канал ОТС.

Еще один школьник признался, что стал жертвой банды малолетних вымогателей и дебоширов, которые орудуют в торговом центре «Голден Парк». 14-летний подросток рассказал свою историю корреспонденту КП-Новосибирск. Напомним, что банда «ашановских» привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, на кучку агрессивных подростков уже подано четыре заявления в полицию.

Школьник рассказал, что стычка с бандой случилась около месяца назад. Будущая жертва пришла в торговый центр вместе с друзьями. На фуд-корте они заметили подростка без родителей, который толкался, отбирал у людей стулья.

– Мы с друзьями подошли к нему, хотели угомонить, поговорить. Но поняли, что у него, видимо, аутизм. Наши попытки были безуспешны, и мы просто пошли в другую сторону – к выходу с 3-го этажа. В этот момент нас остановили несколько мальчиков лет 8 – 11. Они начали нас «воспитывать», обвиняли, что мы обижали подростка-аутиста. Хотя мы, конечно, его и пальцем не тронули. Один из малышей крикнул, что сейчас позовет старших, и убежал, – рассказал КП-Новосибирск парень, пожелавший остаться неизвестным.

Через пару минут на фуд-корт подошла толпа «ашановских» – 10 – 15 человек. На вид всем было от 14 до 18 лет. Сначала члены группировки вели себя вежливо, но через пару минут их поведение изменилось. Хулиганы повторили слова младших товарищей о том, что наш собеседник и его друзья обидели ребенка с аутизмом.

– «Ашановские» предложили нам выйти на улицу, сказали: «Извинения тут не прокатят, нужно кого-то из вас побить». Потом мы все вместе отошли метров на 50 от торгового центра. Остановились под камерами, но их это не смутило, они спросили: «Кого из вас бить?», – продолжает пострадавший.

После этого «ашановские» схватили подростка с аутизмом за плечи и начали выяснять, кто его обидел. Тот, по словам собеседника КП-Новосибирск, показал на него.

– Без разбора на меня налетел один из их шайки, несколько раз ударил по лицу. Я упал, и он начал пинать меня по голове. После этого все разошлись. Считают, что побили за дело. Итог – разбитый нос. Я не стал писать заявление, чтобы не нарваться на что похуже, – добавил пострадавший. – Денег с меня не требовали – наверное, просто хотели подраться, самоутвердиться.

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