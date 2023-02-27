В Новосибирске открыли салон оптики нового формата. Автор фото: Анастасия Голубева.

«Счастливый взгляд» открыл в Новосибирске салон оптики нового формата Мегаоптика. Здесь можно купить модные солнцезащитные очки и подобрать оправу с очковыми линзами. Салон расположен на Красном проспекте, 30.

Мегаоптика "Счастливый взгляд" в Новосибирске - это 300 кв. м. с большим ассортиментом солнцезащитных очков и оправ для взрослых и детей. А также контактных линз и средств по уходу за ними.

В Мегаоптике созданы все условия, чтобы найти подходящую оправу. Автор фото: Анастасия Голубева.

Для идеальных очков важно подобрать хорошую оправу. В Мегаоптике созданы все условия, чтобы вы могли ее найти. В просторных залах расположились модели, как от демократичных марок, так и от мировых брендов: Furla, Tom Ford, Gucci, Marc Jacobs, Guess, Jimmy Choo и др. Представлены трендовые модели от частных торговых марок «Счастливого взгляда». Для самых маленьких в детском отделе расположены яркие и модные оправы разных форм и цветов от известных производителей: Fisher Price, Nano и др.

К оправе нужны качественные очковые линзы. От них во многом зависит качество зрения. В Мегаоптике вам предложат очковые линзы от мировых производителей: немецкие Zeiss, японские Hoya и др. В наличии позиции линз со стандартными и сложными параметрами - офисные, прогрессивные и астигматические. Для защиты глаз от вредного ультрафиолета можно подобрать фотохромные линзы.

Ассортимент солнцезащитных очков тоже порадует. Более 1000 модных моделей от разных брендов, включая люксовые. Среди них популярные Ray-Ban, стильные Boss, яркие Emilio Pucci.

В салоне есть очковые линзы от лучших мировых производителей. Автор фото: Анастасия Голубева.

Консультанты в курсе модных новинок и сориентируют по сезонным трендам. Помогут подобрать вам солнцезащитные очки под ваш стиль и пожелания. Если нужны корригирующие очки, порекомендуют подходящие оправы и очковые линзы. Сотрудники салона регулярно проходят профессиональное обучение, что гарантирует точность выбора и высокое качество изготовления очков.

Если у вас уже есть очки, приносите их с собой. В Мегаоптике бесплатно чистят ультразвуком и подтягивают винты. В салоне организована удобная зона ожидания, где можно угоститься чашечкой ароматного кофе или чая. Для детей есть зона с играми и мультфильмами.

Всех желающих обновить свои очки и получить качественное обслуживание в подборе аксессуара, приглашаем в Мегаоптику "Счастливый взгляд" на Красном проспекте, 30. С 22 по 28 февраля будет действовать скидка 25% на солнцезащитные очки, оправы и очковые линзы. Приходите всей семьей.

Консультанты магазина всегда в курсе модных новинок и готовы сориентировать по сезонным трендам. Автор фото: Анастасия Голубева.

В ближайшее время посетителям станет доступна комплексная диагностика зрения на современном оборудовании. Запланировано открытие кабинета здорового зрения: взрослые и дети смогут пройти аппаратное лечение на специальных тренажерах, способствующих восстановлению зрительных функций и здоровью глаз.

Федеральная сеть оптик «Счастливый взгляд»

happylook.ru

Новосибирск, Красный проспект, 30.

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