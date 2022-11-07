АИР запустила ко Дню народного единства благотворительную акцию «РЯБИНА»

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Сегодня это – помощь мобилизованным и добровольцам. Акция стартовала в День народного единства – 4 ноября.

В АИР уверены, что именно 2022 год может стать годом реального единения жителей России, которое укрепит праздник, сделав его по-настоящему народным, наполненным действенным патриотизмом и реальной поддержкой. Именно поэтому символом акции выбрана гроздь рябины – как объединённые в гроздь ягоды, мы можем достичь любой поставленной цели.

- Государственный праздник День народного единства сегодня может принять по-настоящему народный формат, стать Днем совместного действия, взаимной поддержки, стойкости, патриотизма и гражданской ответственности каждого за судьбу страны. К участию в акции «РЯБИНА» приглашаются руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества. Сейчас важно объединиться ради помощи и поддержки тех, кто отправился на передовую защищать нас и отстаивать наши общие интересы, – говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

В течение месяца АИР совместно с Ассоциацией «Интеграция» будет собирать средства, чтобы закупать необходимые вещи, указанные в конкретных запросах воинских подразделений. Специалисты Агентства будут искать самую низкую цену на качественную продукцию, при этом АИР будет публиковать в соцсетях акции регулярно отчет по сбору средств, приобретению, отправке, доставке и получению продукции.

Вместе с тем, практика совместного действия и участия каждого в важнейших проектах страны будет продолжена позже и по другим направлениям, в частности, восстановления объектов культурного наследия и учреждений культуры и образования.

– Все военные действия когда-нибудь заканчиваются. Мы хотим, чтобы они закончились как можно быстрее, поэтому наша общая задача сегодня – помочь сберечь людей, которые находятся в зоне непосредственного столкновения. Чем быстрее закончатся военные действия, тем быстрее акции Дня народного единства будут направлены на восстоновление территорий, поддержку культурных, образовательных и экологических проектов. Акция «РЯБИНА» – первый шаг к более яркому звучанию самого смысла народного единства. В канун 4 ноября АИР выступил с этой инициативой перед партнерами, и многие из них уже подтвердили свою готовность принять участие в акции. Важно дать возможность каждому, объединившись с другими, сделать сообща дело, нужное людям и стране, дело, утверждающее гуманитарные ценности, – отметил Александр Зырянов.

К участию в акции «РЯБИНА» приглашаются руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества. Возможно перечисление пожертвования от организации на расчетный счет фонда, коллективное участие «Час Труда» – добровольное отчисление части заработной платы сотрудников компании, индивидуальное участие. Все закупленные товары по описи будут адресно передаваться в воинские подразделения. Семьи мобилизованных получат помощь по адресно формируемым запросам.

СПРАВКА КП

Ассоциация «Интеграция» – общественная организация, работающая более 30 лет по различным направлениям. Изначально она была создана с целью оказания помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Особое внимание организация уделяет социальной реабилитации незрячих детей и взрослых и профилактики инвалидности. В феврале 2022 года Ассоциацией была открыта Благотворительная программа «Помощь лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики», в июне стартовала еще одна программа «Восстановление Беловодского района Луганской области», а в октябре открыта программа для помощи мобилизованным и добровольцам СВО.

Пожертвование можно перевести по следующим реквизитам:

Наименование организации: НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ»» ОООИ-РСИ

ИНН/КПП 5406023921/540101001

Расчетный счета: 40703810644050004119 в ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810500000000641

БИК: 045004641

Назначение платежа: Пожертвование «Рябина»

Также пожертвование можно перевести по номеру карты, или телефону:

Номер карты для перевода: 2202206134142996

По номеру телефона: 8 913 006-01-18 (Сбербанк – Получатель: Ирина Александровна Ф.)

Или на сайте фонда.

ВАЖНО!!! Вместо фамилии необходимо указать название акции «РЯБИНА»

Телеграмм-канал: https://t.me/ryabinavoblago

Ссылка на группу в контакте: https://vk.com/ryabina_vmeste