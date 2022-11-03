1500 пар носков отправили мобилизованным

Посылки из Сибири согреют участников спецоперации. Фото: Дарья МУЛОВА

С момента объявления частичной мобилизации в России прошло больше месяца. За это время часть призванных из Новосибирской области после подготовки уехали на передовую, остальные проходят обучение в военных частях. Сейчас всем бойцам и их семьям региональные и государственные власти оказывают поддержку. Не остались в стороне и новосибирцы, которые объединились и помогают землякам.

ВОЛОНТЕРСКИЙ БАТАЛЬОН

- Решение объявить сбор вещей появилось спонтанно. Впереди – зима, на фронте нужны теплые вещи. Я сама начала вязать носки, но я свяжу пять-десять пар, а солдат много. И тогда мы с коллегами депутатами Николаем Тяминым и Андреем Аникиным решили объявить акцию по сбору вещей в нашем депутатском центре «Доброе дело», рассказала депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Лилия Гончарова.

Когда акция начиналась, никто не думал, что сбор вещей для солдат станет таким масштабным! Представители бизнеса, школьники, коллективы детских садов, семейные пары, представители совета ветеранов несли все необходимое. Посылки на фронт собирали сотни сибиряков. Приезжали в пункт сбора вещей в Ленинском районе даже из области.

- Мы закупали посылки всем коллективом нашего детского сада. Определили список вещей, в который вошли медикаменты, влажные салфетки, теплые вещи, чай, кофе. В итоге собрали пять коробок гуманитарной помощи. Сейчас откликнулись многие родители и несут необходимые вещи, поэтому мы еще передадим несколько коробок в приемную депутатов, - рассказала заведующая детскими садом №203 Оксана Ларионова.

Самых активных участников сборов было решено наградить почетными грамотами. Представители армии поблагодарили их за отзывчивость.

- Ребятам будет приятно, что о них не забывают. Вязаные вещи – символ дома: кому-то напомнят о маме, кому-то – о бабушке. Напомнят, что за много-много километров их ждут и любят. Посылки придут в зону СВО уже на этой неделе, сказал помощник командующего 41-й общевойсковой армии Иван Кувырзин.

ЧАСТИЧКА ДОМА

Для того, чтобы теплые вещи согревали еще и душевно мастерицы в связанные носки кладут записки, стихи собственного сочинения, сладкие презенты.

- Каждый должен мобилизоваться и помочь ребятам. В наших силах связать носки, закупить необходимые вещи, чтобы бойцы чувствовали поддержку, чтобы им было комфортно насколько это возможно.Спасибо героям, которые защищают нас, а наш долг – помочь, чем можем. И мы его выполним, - со слезами на глазах сказала пенсионерка Любовь Поликарпова, которая написала большое душевное стихотворение в поддержку военных.

Помощник командующего 41-й общевойсковой армии Иван Кувырзин пообещал, что копии произведения отправят на фронт, чтобы поднимать боевой дух!

- Из нашей депутатской команды призвали в зону СВО двух ребят. Они сообщили нам, что в первую очередь требуется там. Мы предложили коллективам ветеранских организаций, ТОСам связать теплые вещи. Скинулись, закупили пряжу. По сарафанному радио о нас узнали даже за пределами города, стали приезжать, брать пряжу, привозить готовые носки, перчатки. В итоге мы передали на фронт больше 1500 тысяч пар носков и мастерицы связали еще, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Николай Тямин.

Николай Тямин

Акцию по сбору вещей в центре «Доброе дело» в Ленинском районе будут продолжать. Желающим напоминают, что денежные средства не принимают. Просят приобрести необходимые товары, пряжу, которой в день уходит около 50-60 мотков. Между тем, количество ниток для вязания на оптовых складах быстро расходится. Зима не за горами, и нужно успеть обеспечить ребят теплом из родного края.