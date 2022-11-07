Что произошло в Новосибирске в ночь на 7 ноября 2022 года: последние новости

сообщаем главные новости Новосибирска на 7 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пациенты перестали массово сдавать ПЦР-тесты, ковид давно воспринимается, как обычные ОРВИ. Между тем в России появился новый вариант ковида, который прозвали «цербером». Новосибирский врач-педиатр, инфекционист Андрей Поздняков рассказал, чего ждать от нового штамма.

В городе Тогучине Новосибирской области из окна многоэтажки выпала 15-летняя девочка. Инцидент произошел в доме № 65 на улице Тургенева вечером 5 ноября. Известно, что перед несчастным случаем девушка-подросток гостила в квартире на втором этаже дома. Вечер она проводила в компании старших ребят

Стали известны подробности аварии в Черепановском районе Новосибирской области, которая произошла вечером 5 ноября. В страшном ДТП с двумя фурами погибла жена одного из водителей

В Новосибирске на следующей неделе погода испортится. Синоптики передают мокрый снег, сильный ветер и похолодание до -1 градуса

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