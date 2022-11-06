Что произошло в Новосибирске в ночь на 6 ноября: последние новости

В области на трассе столкнулись две фуры. Фото: предоставлено очевидцем

В Новосибирской области на трассе столкнулись две фуры: ДТП произошло недалеко от Черепаново. Как рассказывают очевидцы, один из грузовиков пошел на обгон, а когда начал возвращаться в свою полосу, влетел в водовоз. Свидетели уточняют, что в аварии погибла женщина.

Павел Прилучный отметил юбилей – 35 лет. Мало кто знает, что актер вырос в Бердске. В школе носил яркие вещи, а когда поступил в театральное, то старался выглядеть старше. До того как стать популярным Павел подрабатывал аниматором в клубах и вел передачу, где нужно угадывать слова.

В городе Тогучин в Новосибирской области умер восьмиклассник. Причины смерти пока неизвестны. Как рассказывают местные жители, подростка пытались откачать друзья. Они искали способы в интернете, выносили его на улицу. Только после вызвали скорую помощь. Региональный СК начал проверку по факту смерти 14-летнего мальчика.

Сотрудники «Новосибирскавтодора» извинились перед мамой сбитого мальчика в Татарске. Сотрудники компании предложили женщине свою помощь, если она потребуется.

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