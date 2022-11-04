Что произошло в Новосибирске в ночь на 20 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 4 ноября. Фото: Мэрия Новосибирск.

В Новосибирске открылась стела «Город трудовой доблести». Монумент располагается в самом центре площади Калинина. Стела стала самым высоким подобным сооружением в России: вместе с постаментом ее высота достигает около 35 метров.

17-летний парень утонул на озере в селе Каменка. Как оказалось, парень спасал своего друга из воды, но в итоге погиб сам.

В Новосибирских соцсетях появилось объявление о розыске двух школьников 13-14 лет, которые с молотками напали на 16-летнего подростка. В Новосибирске возбудили уголовное дело.

В Новосибирске улица Ленина станет пешеходной с 6 ноября до 10 февраля из-за новогодних мероприятий. Ее закроют для транспорта, а также запретят там парковаться.

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