Дороги над новыми теплосетями открыты: в Новосибирске благоустроены участки летних работ

Основную часть участков подрядчики благоустроили еще до середины октября. Фото: Пресс-служба СГК

По итогам сезона компания заменила в городе около 12,5 километра теплосетей - больше, чем планировали весной.

Основную часть участков после замены теплосетей подрядчики благоустроили еще до середины октября. На конец месяца остались самые сложные участки с большим объемом работ - на улицах Б. Богаткова, Тульской, Семьи Шамшиных, Котовского, Автогенной и Кропоткина.

- На улицах Семьи Шамшиных, Котовского, Автогенной, Богаткова работы по восстановлению благоустройства окончены, движение автотранспорта открыто. По первым двум участкам контролирующие службы мэрии еще ведут приемку. Кроме того, на этой неделе заасфальтировали площадку ремонта по улице Тульской, до этого движение здесь было открыто по гравийной дороге, - обозначил начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Олег Милинис.

Слева направо: Максим Рябенко, Анатолий Локоть, Андрей Колмаков. Фото: Пресс-служба СГК

Ранее на улицах Кропоткина и Тульской потребовалось продление сроков работ в связи с дополнительными мероприятиями при выполнении проектов.

На месте реконструкции теплотрассы по улице Б. Богаткова подрядчик снял блоки на дороге и завершает восстановление парковочных карманов, внутриквартальных проездов, тротуаров. По этой улице проинспектировал завершение благоустроительных работ мэр Анатолий Локоть.

- В целом можно сделать вывод, что мы в установленный срок выполнили масштабные перекладки теплосетей общей протяженностью 12 километров. Но по факту сделали больше плана - суммарно на 400 метров. Мы видели состояние коммуникаций и добавляли к первоначальному проекту, что необходимо сделать, - рассказал главе города об основных итогах программы модернизации исполнительный директор Новосибирского теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко.

На следующий год дорожных перекрытий будет меньше, несмотря на рост объемов замены теплосетей, отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Значительная часть теплосетей, подлежащих модернизации, проходит не под дорогами.

- Впрочем, зима план покажет, - подытожил он.

ГДЕ ЛЕТОМ 2022 ГОДА ПОДРЯДЧИКИ СГК МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ В НОВОСИБИРСКЕ

Благоустройство на улице Троллейной. Фото: Пресс-служба СГК

- Техническое перевооружение 934 м магистральной тепловой сети диаметром 700 мм под Коммунальным мостом. Подрядчик: ООО «СибАгроСтрой».

- Техническое перевооружение 530 м магистральной тепловой сети диаметром 1000 мм по ул. Троллейной. Подрядчик: ООО «Промстрой» (г. Рубцовск).

- Техническое перевооружение 90 м магистральной тепловой сети диаметром 700 мм по ул. Писарева. Подрядчик: ООО «СибАгроСтрой».

- Техническое перевооружение 889 м тепловой сети диаметром 700 мм по ул. Ватутина. Подрядчик: ООО «Промстрой» (г. Рубцовск).

- Техническое перевооружение 852 м магистральной тепловой сети диаметром 800 мм по ул. Тульской. Подрядчик: ООО НПО «СИБИТЦ» (г. Кемерово).

- Техническое перевооружение 1538 м магистральной тепловой сети диаметром 700 мм по ул. Котовского. Подрядчик: СК «СтройЭнергоРесурс».

- Техническое перевооружение 1383 м магистральной тепловой сети диаметром 500 мм по ул. Семьи Шамшиных. Подрядчик: СК «НИКО».

- Техническое перевооружение 1110 м тепловой сети диаметром 700 мм по ул. Серебренниковской. Подрядчик: ООО «Масстройэлит».

- Техническое перевооружение 210 м магистральной тепловой сети диаметром 1000 мм по ул. Автогенной. Подрядчик: ООО «Новострой».

- Техническое перевооружение 1246 м тепловой сети с диаметра 400 мм на диаметр 600 мм по ул. Б. Богаткова. Подрядчик: ООО «Новострой».

- Капитальный ремонт 326 м теплотрассы диаметром 800 мм по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44. Подрядчик: ООО НПО «СИБИТЦ» (г. Кемерово).

- Капитальный ремонт 338 м теплотрассы диаметром 800 мм по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4. Подрядчик: ООО НПО «СИБИТЦ» (г. Кемерово).

- Капитальный ремонт 194 м теплотрассы диаметром 630 мм по ул. Котовского. Подрядчик: ООО «СК Стройэнергоресурс».

- Капитальный ремонт 630 м теплотрассы диаметром 600 мм по ул. Котовского. Подрядчик: ООО «СК Стройэнергоресурс».

- Капитальный ремонт 80 м теплотрассы диаметром 1000 мм на пл. Лыщинского. Подрядчик: ремонтный цех НТСК.

- Капитальный ремонт 416 м теплотрассы диаметром 700 мм по ул. Серебренниковской. Подрядчик: ООО «Масстройэлит».

- Капитальный ремонт 268 м теплотрассы диаметром 700 мм по ул. Серебренниковской. Подрядчик: ООО «Масстройэлит».

- Капитальный ремонт 360 м теплотрассы диаметром 1000 мм по ул. Островского. Подрядчик: ООО «Масстройэлит».

- Капитальный ремонт 316 м теплотрассы диаметром 700 мм по ул. Кропоткина. Подрядчик: ООО «Сибагрострой».

- Капитальный ремонт 380 м теплотрассы диаметром 400 мм по ул. Д. Донского, 20. Подрядчик: ООО НПО «СИБИТЦ». (г. Кемерово).