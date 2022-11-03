Wi-Fi 6: плюсы для пользователей и перспективы развития

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Что еще важно знать о Wi-Fi 6 и как дальше будет развиваться рынок, рассказывает Вячеслав Бурхайло, руководитель направления Wi-Fi интернет-провайдера «Дом.ру».

ЧТО ТАКОЕ WI-FI 6 И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Wi-Fi 6 (802.11ax) - это новый стандарт технологии беспроводных сетей, который решает проблемы прошлых версий. Он появился в 2019 году и пришел на смену предыдущим форматам: 1999 год - Wi-Fi 1 (802.11а), 1999 год - Wi-Fi 2 (802.11b), 2003 год - Wi-Fi 3 (802.11g), 2009 год - Wi-Fi 4 (802.11n), 2013 год - Wi-Fi 5 (802.11ac).

Такое активное развитие связано с увеличением количества техники: стационарных компьютеров, ноутбуков, а затем и смартфонов. Последним большим толчком к созданию Wi-Fi 6 стало распространение IoT-устройств - предметов с технологией Wi-Fi. Сначала они использовались в промышленности, сельском хозяйстве, ретейле, а затем и вовсе стали частью нашей повседневной жизни. Сейчас с помощью Wi-Fi можно управлять телевизором, роботом-пылесосом или даже чайником.

Новый стандарт Wi-Fi помогает справляться с постоянно возрастающей нагрузкой на сеть, обеспечивает стабильную работу техники и высокое качество передачи информации.

Отличия Wi-Fi 6 от предыдущих стандартов

• ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Когда много людей пользуются одной сетью, устройства начинают конкурировать друг с другом за доступ к роутеру, возникают задержки сигнала, а скорость снижается. Создание Wi-Fi 6 позволило минимизировать эту проблему за счет внедрения новых технологий.

В беспроводной сети появилась поддержка OFDMA - orthogonal frequency-division multiplexing - множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов, который позволяет практически без потерь в скорости подключить к сети до 74 устройств-клиентов.

Улучшилась технология формирования направленного сигнала - transmit beamforming. Она позволяет сфокусировать сигнал на местоположении устройства, а не распределять его по всем направлениям. В Wi-Fi 5 эта технология тоже используется, но охватывает лишь четыре устройства одновременно, в Wi-Fi 6 число устройств увеличилось до восьми.

Также в Wi-Fi 6 добавили зарекомендовавшую себя еще в прошлой модификации технологию MU-MIMO - multiple user multiple-input multiple-output. Это многопользовательская система «множественный ввод, множественный вывод» - метод пространственного кодирования сигнала, с помощью которого можно передавать данные между несколькими устройствами одновременно.

В отличие от предшественника, Wi-Fi 6 работает на частоте не только 5 ГГц, но и 2,4 ГГц. Это позволяет подключать к сети больше технических средств, которые работают в разных диапазонах. Кроме того, при одинаковой мощности передатчика площадь сети на частоте 2,4 ГГц может быть намного больше, чем если бы она вещала на 5 ГГц. Соответственно, разные диапазоны частоты обеспечивают лучшее покрытие Wi-Fi 6.

Что это значит для обычного пользователя

Уменьшается вероятность замедления работы или обрыва связи в многолюдных местах или местах с большим количеством подключенных устройств.

• УВЕЛИЧЕННАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Wi-Fi 6 передает и обрабатывает значительно больше информации за единицу времени, поэтому устройства в сети работают быстрее. Если Wi-Fi 5 обеспечивает скорость до 6,9 Гбит/с, то Wi-Fi 6 - до 9,6 Гбит/с, что примерно на 30% выше.

Также новый стандарт поддерживает 10-битное кодирование информации - 1024-QAM. Оно на 2 бита больше, чем у прежнего стандарта. Плотность данных на участке волны увеличилась на 25%, соответственно, повысилась и скорость работы.

При этом для того, чтобы гарантировать клиенту качество услуги, пользователям нужны новые современные роутеры на новых стандартах.

Что это значит для обычного пользователя

Можно смотреть фильмы в высоком качестве и запускать игры с максимальными настройками, не боясь потерять соединение. А большие файлы скачиваются еще быстрее.

• УМЕНЬШЕННАЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЕМОСТЬ

С каждым новым поколением Wi-Fi потребляет все меньше энергии.

В Wi-Fi 6 встроена функция целевого времени пробуждения - Target Wake Time (TWT). В неактивном состоянии, когда к роутеру не подключаются, он умеет снижать нагрузку на свои ресурсы - переходить в режим сна.

Также появилась технология, которая уменьшает влияние соседских точек доступа - BSS Coloring (BSS). Она позволяет роутеру не реагировать на сигналы аппаратов из других сетей и расходовать энергию более бережно.

Что это значит для обычного пользователя

С постоянно включенным Wi-Fi телефон или компьютер разряжается быстрее. Новый стандарт беспроводной сети позволяет гаджетам работать значительно дольше.

• ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Wi-Fi 6, помимо наработок предыдущей версии, используется протокол шифрования более высокого уровня - Wi-Fi Protected Access 3 (WPA 3). Он шифрует передачу данных от роутера до устройства. Разрядность шифрования расширилась с 128 до 192 бит.

Что это значит для обычного пользователя

Взломать такой шифр сложнее, даже слабые пароли теперь более защищены. Это особенно актуально для корпоративных сетей Wi-Fi, которые могут стать целью атаки злоумышленников.

Фото: Иван ВИСЛОВ

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ WI-FI 6

Основная проблема внедрения любого нового стандарта беспроводной передачи данных, и Wi-Fi 6 не исключение, - необходимость обновления гаджетов. Шестое поколение Wi-Fi может быть несовместимо с некоторыми устройствами.

Все преимущества Wi-Fi 6 можно оценить, только если подключаемое устройство поддерживает этот формат. У владельцев последних моделей техники чаще всего есть такая возможность, но владельцы более старых устройств не смогут ощутить всех преимуществ нового стандарта.

С другой стороны, если пользователь приобретает новейшие модели техники, которые могут работать быстрее и эффективнее, то ему также необходимо обратить внимание на сетевое оборудование. Оценить инновации и мощность гаджетов на 100% помогут переход на тариф с большей скоростью интернета, а также замена роутера на более продвинутую модель, поддерживающую новый стандарт Wi-Fi 6.

Что это значит для обычного пользователя

Перед покупкой гаджетов стоит обращать внимание на поддержку Wi-Fi 6.

Обычно этикетку «Сертифицировано Wi-Fi 6» можно увидеть на коробке или на самом продукте, также можно найти цифровую маркировку стандарта - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Будьте внимательны, его легко спутать с более старой версией - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5). Если вы уже пользуетесь последними моделями техники, не забывайте об обновлении сетевого оборудования.

КАК ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ СТАНДАРТ WI-FI 6

1. Приобрести устройство, которое поддерживает Wi-Fi 6

Это самый популярный вариант. Практически вся топовая техника выходит со встроенным Wi-Fi 6. Если говорить о смартфонах и ноутбуках, то и в среднем ценовом сегменте уже выпускаются устройства с поддержкой нового стандарта.

Например, iPhone от 11 и SE моделей, Galaxy S20, Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 1 и 2. Телевизоры Samsung 8K, ASUS Chromebook Flip C436, PlayStation 5 и другие гаджеты. Полный список устройств, поддерживающих Wi-Fi 6, можно посмотреть на сайте Wi-Fi Alliance.

2. Купить специальный адаптер

К сожалению, прибегнуть к такому решению проблемы сегодня достаточно сложно. На рынке представлена отдельная категория адаптеров, но в России их пока нет. Они доступны американским и частично европейским пользователям.

Адаптер выглядит как USB-стик - небольшая коробочка, которая подключается к устройству и позволяет принимать сигнал Wi-Fi 6.

Также можно использовать переходник в виде PCI-платы для стационарных компьютеров. Такая плата устанавливается внутри устройства, ставится внешняя антенна, и можно подключаться к Wi-Fi 6. Покупка адаптера актуальна, например, для геймеров с хорошим мощным ноутбуком и встроенным Wi-Fi 5, скорости которого не хватает.

Фото: Иван ВИСЛОВ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ WI-FI 6

Новый стандарт востребован как среди организаций (торговых центров, магазинов, отелей и производств), так и среди обычных потребителей - активных пользователей интернета и ценителей высокой скорости передачи данных.

Распространение Wi-Fi 6 в мире

Wi-Fi 6 - это массовая технология. Пока что в первую очередь для тех, кто может позволить себе технику с поддержкой этого стандарта. Новые модели занимают все еще небольшую долю в общем количестве устройств. Но если смотреть в абсолютных значениях, это миллионы гаджетов, и их количество постоянно растет.

В некоторых развитых странах Wi-Fi 6 уже более распространен, чем предыдущий стандарт. Это страны с высоким процентом устройств последних моделей. Например, в США, Японии или на Тайване iPhone включены в тарифные планы сотовых операторов: при подключении к тарифному плану можно приобрести и новый телефон. Именно такие страны, с большим количеством оснащенной Wi-Fi 6 техники, диктуют тренды. Они уже готовятся к переходу на следующий уровень - развивают частоты Wi-Fi 6E в диапазоне 6 ГГц.

Распространение Wi-Fi 6 в России

В России широкое распространение Wi-Fi 6 началось в прошлом году. Позже, чем у лидеров рынка, но темпы изменений дают понимание, что в ближайшие 2 - 3 года потребление Wi-Fi 6 в нашей стране сравняется с объемом потребления Wi-Fi 5. Этот процесс уже стартовал.

ПРОГНОЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ WI-FI

Технологии не стоят на месте. Международный рынок будет переходить на Wi-Fi 6E. Уже появляются разговоры о Wi-Fi 7 - стандарте, при котором скорость передачи данных достигнет 46 Гбит/с, то есть соединение станет в 6 − 7 раз лучше, чем по кабелю.

Перед внедрением Wi-Fi 7 нужно дождаться официального представления нового стандарта от Wi-Fi-Alliance. Предположительно, это произойдет в 2023 − 2024 годах. Затем его возьмут в разработку производители чипов (процессоров). Первые комплектующие будут создаваться для коммерческих устройств, на это уйдет минимум 2 - 3 года, а потом уже начнется выпуск техники с Wi-Fi 7 и для обычных потребителей.