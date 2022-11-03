Что произошло в Новосибирске в ночь на 3 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 3 ноября. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Новосибирской области, в селе Новолуговое, 14-летнего школьника избили одноклассник и его старший друг. У мальчика сломан нос, из-за травм врачам пришлось зашивать щеки, также у ребенка шатаются зубы. Драку снимали на видео другие школьники.

Сибирячка Оксана Савватеева засудила активити-парк за сломанную спину сына. Мальчик упал с рухнувшего подвесного мостика на высоте почти полтора метра.

Новосибирск планирует приобрести две праздничные елки и световые макушки к ним за 1,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Первые 12 турникетов привезли на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Всего их будет 48. Они могут работать при экстремальных температурах от −35 градусов до +40. Прослужат такие устройства более 10 лет