«Зачем беременную девочку трогал?»: студент до смерти избил случайного прохожего в Новосибирске

Анатолий Петров вину признал частично. Фото: Мария НОВИКОВА

Железнодорожный районный суд поставил точку в деле 20-летнего студента, избившего насмерть случайного прохожего. Напомним, 8 мая 2022 года возле круглосуточного алкомаркета Анатолий Петров вместе с нетрезвой компанией напал на 35-летнего уроженца Тывы. В ту ночь мужчины оказались в одной круглосуточной наливайке: разговор на повышенных тонах продолжили на улице у входа в магазин.

- Петров ударил Мергена Сагды в голову, он потерял сознание и упал на асфальт. Потом Петров бил руками и ногами лежащего на асфальте мужчину. От полученных травм он умер, - рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Марина Дашковская.

Отсмотрев записи с камер наблюдения, оперативники вышли на предполагаемого преступника. После задержания Анатолия Петрова выяснилось: его друзья снимали разборки у алкомаркета на камеру мобильного телефона. На заседании показали шокирующие кадры.

- Теперь объясни мне, зачем ты беременную девочку трогал? – обратился Анатолий Петров к Мергену Сагды, который ниже его на голову.

- Откуда я знаю, - недоуменно отвечает мужчина и в этот момент получает сокрушительный удар и падает без чувств. Увидев последние минуты жизни своего мужа, вдова убитого не смогла сдержать слез.

Азолина Сагды теперь одна воспитывает двоих детей, в том числе восьмилетнюю дочь-инвалида. Из Тывы в Новосибирск семья переехала несколько лет назад, чтобы девочка находилась под постоянным присмотром кардиологов.

- Муж в ночь работал, к утру он не пришел. Звонили, звонили ему, трубку никто не брал. И потом мне звонок поступил, сказали, на опознание его можете прийти, - рассказала овдовевшая женщина корреспонденту КП-Новосибирск.

Азолина заявила гражданский иск на 5 миллионов рублей. Адвокаты студента пытались ее оспорить, но сам Анатолий Петров в последнем слове извинился перед женщиной, похоронившей мужа.

- Я не снимаю с себя вины за произошедшее. Мне очень жаль, - тихо произнес Анатолий Петров.

Вину фигурант признал частично: мол, убивать не собирался, а разборки устроил из-за того, что потерпевший якобы приставал к какой-то беременной девушке. Впрочем, эта версия не нашла документального подтверждения. Приговор - 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить вдове погибшего чуть больше миллиона рублей за моральный ущерб.

- Он выйдет все равно молодым, у него есть будущее, а моего мужа никто не вернет. И сына свекрови никто не вернет.. И отца моим детям никто не вернет, - сказала вдова убитого Азолина Сагды.

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