Ввести дополнительный транспорт, спецполосы и улучшить сервис

Игорь Кудин (второй слева) заверил, что все предложения с круглого стала передадут властям. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В Новосибирске прошел круглый стол с участием представителей профильных министерств, департаментов и комитетов, работников транспортной отрасли и депутатов. Обсуждали работу транспорта и организацию транспортного обслуживания населения в городе. Курировал его председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Кудин.

НЕ ХВАТАЕТ КАДРОВ

Острые моменты в работе общественного транспорта обозначили практически все представители этой отрасли. К примеру, поток пассажиров на железной дороге в черте города очень большой - почти 6 миллионов за 2022 год.

- Увеличить его можно, если решить некоторые проблемы, в частности, недоступность остановок, - считает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Другой момент: в Новосибирске самый низкий тариф на проезд в метрополитене из всех городов России - 30 рублей.

- Однако и этого не хватает для того, чтобы закрыть нужды подземки, - уточнил начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. Он поднял также острый вопрос об оттоке кадров из отрасли: на сегодняшний день эта цифра составляет 13 процентов и связана, по его мнению, с заработной платой.

Директор муниципального автопредприятия «Новосибгортранс» Роман Дронов, напротив, поделился, что вакантных ставок водителей в его организации нет, а средняя заработная плата составляет 51 тысячу рублей. Также он попросил поддержать внедрение системы видеонаблюдения на всем подвижном составе.

ПЕРЕБОИ С АВТОБУСАМИ В НОВОМАРУСИНО

Одним из самых проблемных моментов стал вопрос депутата Совета депутатов города Новосибирска Дениса Чаховского о больших перебоях в работе транспорта в микрорайоне Новомарусино.

- Люди не могут уехать на работу. Своей школы там нет, у детей также возникают трудности, чтобы добраться на транспорте в свои школы, - напомнил депутат.

Нашлось и возможное решение этой проблемы: к лету этого года в Новосибирск поставят более 50 троллейбусов, и Игорь Кудин предложил первые поставки отправить именно на этот проблемный маршрут.

Участие в работе круглого стола приняли и студенты, у которых есть предложение по развитию привлекательности метрополитена. Игорь Кудин предложил им презентовать свои наработки непосредственно руководителю Новосибирского метрополитена, чтобы в дальнейшем продолжить совместную работу.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин подвел итоги встречи и перечислил рекомендации. В планах провести выездные мероприятия, составить обращения к мэру Новосибирска и в Законодательное собрание о развитии метрополитена и замене подвижного состава.

А еще депутат предложил продолжить работу над развитием остановок и платформ, совершенствование бескондукторной системы проезда, а также повысить престиж работы в транспортной отрасли, в том числе благодаря повышению заработной платы.

- В таком крупном мегаполисе, как Новосибирск, решить проблему транспортной доступности может только комплекс транспортных услуг. Сюда входят и метрополитен, и городская электричка, и автобусы, и троллейбусы, и трамваи. Более 400 единиц транспорта поставили в Новосибирск, еще предстоит новая поставка троллейбусов. А любому пассажиру в городе важно ездить в комфортных условиях и по расписанию, особенно в наших погодных условиях. Для этого необходимо повысить сервис и качество работы подвижного состава. Это основной результат, который мы должны дать жителям нашего города, - подытожил Игорь Кудин.