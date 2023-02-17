Новосибирские ученые изобрели способ предсказывать землетрясения

Ученые объяснили, будут ли мощные толчки в других уголках Земли после турецкого землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия, произошедшая 6 февраля 2023 года в Турции и Сирии, унесла жизни более 35 тысяч человек. Отголоски землетрясения почувствовались даже на территории соседних стран, в том числе и в России. Сегодня многих беспокоит, ждать ли нам землетрясение такого масштаба в других точках планеты и можно ли было его предсказать. Ученые Института земной коры СО РАН ответили на эти вопросы.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Район, где случилась катастрофа, располагается в зоне сочленения трех тектонических плит: Африканской, Аравийской и Анатолийской. Это один из наиболее активных сейсмических районов в мире. Землетрясение, случившееся 6 февраля, было самым разрушительным за последние 20 лет, с магнитудой 7,4 - 7,8. С 6 по 14 февраля в регионе было зарегистрировано около 2000 землетрясений с магнитудой более 2,5, а поле эпицентров дошло до зоны Северо-Анатолийского разлома.

- Сейчас сейсмическая активность в регионе начинает спадать. Однако известны случаи, когда через несколько дней или недель после сильного события следовало еще более разрушительное землетрясение. Например, Цаганское землетрясение на Байкале в 1862 году, во время которого образовался залив Провал, также предварялось достаточно сильными сейсмическими событиями, - говорит директор ИЗК СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб.

Пространственное (вверху) и временное (внизу) распределение афтершоков турецких землетрясений 6 февраля. Фото: Предоставлено ИЗК СО РАН.

ЖДАТЬ ЛИ НАМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В СИБИРИ?

По мнению ученых, такое развитие событий вряд ли возможно, так как во время турецких землетрясений основные смещения произошли по зонам разломов.

- Длина и ширина очага главного толчка оцениваются в 190х25 километров соответственно. События с магнитудой 7,8 и 7,5, хоть и являются сильными землетрясениями, спровоцировать ощутимую сейсмическую активность в других регионах мира не могут, - добавляет Дмитрий Гладкочуб.

После землетрясения в Турции случились два землетрясения в Грузии с магнитудой 4,4 и 3,3 балла и затопления в Греции и Италии. По словам геологов, отголоском турецкой катастрофы стали только сотрясения земли в Грузии. А затопления в Средиземном море случились из-за аномального количества осадков.

- То, что после землетрясений часть прибрежных районов турецкого города Искандерун была погружена под воду Средиземного моря, по-видимому, вызвано смещениями при этих землетрясениях, ведь Искандерун находится в пределах той же разломной системы, - поясняет ученый.

До России, тем более до дальних ее уголков, отголоски турецкого землетрясения не дойдут. Однако есть и у нас регионы с высокой сейсмической активностью. Это Северный Кавказ, Прибайкалье и Дальний Восток. И ученые разработали способ обнаружить предвестники землетрясения.

- Перед сильным землетрясением деформируются горные породы, происходят медленные движения в зоне очага будущего землетрясения. В поле микросейсмических колебаний увеличиваются амплитуды в области низких частот по горизонтальным компонентам, а колебания направляются на источник возмущения. При наличии нескольких станций, расположенных в разных азимутах от эпицентра будущего землетрясения, можно определить область очага с точностью до нескольких километров, - уверен сейсмолог, ведущий научный сотрудник Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина.

Сейчас ученым нужно проверить этот подход в разных условиях и только потом внедрять его в широких масштабах.

Утром 16 февраля в Иркутской области и Бурятии как раз зафиксировали подземные толчки. Ни разрушений, ни пострадавших, к счастью, не было.

- Землетрясение было магнитудой 5,9, с эпицентром в озере Байкал. Для Байкальской рифтовой зоны это обычное явление, там постоянно случаются толчки. Это землетрясение было не такой силы, до Иркутска дошло только 3 балла, то есть там почувствовали легкие толчки, - уточнил КП-Новосибирск директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба СО РАН» Александр Еманов.

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