Политологи связали успех «Единой России» на грядущих выборах с эффективной соцполитикой

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, готовность к началу избирательной кампании 2023 года обсудили эксперты и представители политических партий на круглом столе, который провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Как отметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, фундаментальная задача партии - формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы.

- Мы - партия общей судьбы. И мы со своей страной проходим испытания год за годом, шаг за шагом. У нас есть золотой стандарт: заканчивается кампания - и на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода. Каждая - это кампания с чистого листа. Каждый мандат - это абсолютная ценность для нашей партии. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который будет соответствовать ожиданиям наших избирателей, - подчеркнул он.

Сергей Перминов напомнил также, что для отбора кандидатов на осенние выборы «Единая Россия» традиционно проведет предварительное голосование. Оно пройдет в конце мая, в том числе в новых регионах.

Как сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки «Единой России» за год вырос более чем на 10% - до 50 - 51%. Деятельность партии одобряют представители всех возрастных групп.

- Год назад голосование декларировали 28% респондентов предпенсионного возраста, сейчас - 38%. Такая же динамика зафиксирована и по молодежной группе - 25 - 34 года: +10%. Не так давно мы спрашивали про одобрение деятельности «Единой России» и зафиксировали положительную динамику. Если год назад порядка 40% заявляли об одобрении деятельности, то сейчас порядка 50 - 51%, - рассказал он.

На высоких позициях партии сказываются несколько факторов, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

- Во-первых, безусловно, рейтинг Путина. Во-вторых, общая поддержка специальной военной операции. Потому что кто больше всего участвует в поддержке наших военных, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, сами воюют? «Единая Россия». Там такие люди, как Саблин (Дмитрий Саблин, депутат ГД. - Ред.), Сокол (Сергей Сокол, депутат ГД. - Ред.), Колесников (Олег Колесников, депутат ГД. - Ред.), Голиков (Олег Голиков, депутат ГД. - Ред.), медики такие, как Хубезов (Дмитрий Хубезов, депутат ГД. - Ред.), проводят операции. Об этом знают все. В-третьих, уровень социальной поддержки, который оказывается как семьям мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране в связи с непростыми ситуациями из-за санкций. И последнее, конечно, активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с «Единой Россией», либо возглавляют отделения партии в своих регионах. Их активность, открытость работают на пользу «Единой России», - пояснил он.

В этой связи, по его мнению, нет сомнений в том, что «Единая Россия» выиграет все кампании, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных и в новых регионах.

- Ярославская область, где пройдут выборы в Закс (Законодательное собрание. - Ред.), - победа, скорее всего, будет за «Единой Россией». В Орле будут сложные выборы, в Алтайском крае. Можно ожидать серьезных «столкновений» в Красноярске и Новосибирске. Но это вопрос второго эшелона, второго места. Нас ждет сложная кампания, потому что будет очень много площадок. А главное, что в этой кампании будут новые регионы. У меня нет сомнений, какая партия покажет себя лучше всего. Это опять же будет «Единая Россия». Но та партия, которая покажет себя на втором месте во всех четырех новых регионах, и будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране. Даже если где-то по стране у нее будет небольшое проседание, - заключил политолог.