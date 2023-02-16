Новосибирец 3 года пытается вернуть из Казахстана угнанный «Лексус»

Автомобиль сейчас в Казахстане. Фото: предоставлено Денисом Добрускиным

Новосибирец не может вернуть свое авто из Казахстана. 3 года назад иномарку Дениса Добрускина угнали с парковки Заельцовского парка. Мужчина написал заявление в полицию, но и сам время зря не терял - нашел угонщиков и свое авто в Казахстане. Однако с весны 2022 года иномарку так и не вернули. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Весной 2020 года у Дениса угнали авто Lexus NX200T с парковки.

- Супруга поехала на машине вместе с детьми в Заельцовский парк. Оставила авто на парковке, а когда вернулась, «Лексуса» там не было. Иномарка была оформлена на меня, поэтому я написал заявление в полицию. Стали ждать, когда угонщиков найдут. Машина недешевая - я покупал ее в свое время за 2 миллиона рублей, - рассказал КП-Новосибирск Денис Добрускин, пострадавший.

Параллельно мужчина вел собственное расследование. Он ежедневно мониторил сайты продаж авто как в России, так и в Казахстане. Спустя 2 года, листая в очередной раз странички продавцов, Денис увидел до боли знакомую машину.

Объявление о продаже «Лексуса» появилось на сайте. Фото: предоставлено Денисом Добрускиным

- Я узнал ее по царапинам и сколам, а еще у моего «Лексуса» редкая комплектация и цвет. Машина стояла в городе Алматы. Я через друзей нашел человека, который живет в этом городе, и он под видом покупателя съездил, посмотрел ее. Нужно было убедиться, что это точно мой «Лексус», - продолжает водитель.

Смотрины прошли удачно. «Покупатель» снял обзорное видео, и Денис полностью убедился, что это его машина.

- Позже я сам полетел в Казахстан. Также под видом покупателя назначил встречу с продавцом и вызвал на место полицейских. Но они странно повели себя: начали обвинять меня, мол, это я мошенник и сначала продал свою машину, а теперь хочу вернуть ее. В документах на мою машину я был среди владельцев, но после меня там, уже в Казахстане, ее перекупали три или четыре раза, - вспоминает Денис.

Авто эвакуировали к отделу полиции. Денису пришлось самому ее охранять. Мужчина одолжил у местного таксиста автомобиль и караулил машину, чтобы с ней ничего не случилось. И так он провел двое суток.

- В итоге авто отправили на штрафстоянку. В уголовном деле много чего не указали. Например, что мой ключ подошел к автомобилю и то, что, когда делали компьютерную диагностику, высветился мой VIN, - говорит мужчина. - Когда я вернулся в Новосибирск, следователь отправила казахским коллегам международное поручение. В нем просили признать авто вещдоком по делу.

Фото: предоставлено Денисом Добрускиным. Фото: предоставлено Денисом Добрускиным

Прошел год, а воз и ныне там. «Лексус» почти год стоит в Казахстане, а Денис не знает, как его забрать.

- Я с помощью интернета нашел еще 14 пострадавших - моих братьев по несчастью. Схема такая же, машины в разных городах Казахстана. Мы все писали жалобы во все инстанции, но результата ноль, - объясняет новосибирец.

КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД России по НСО, чтобы узнать, на каком этапе дело и почему машину так долго не могут вернуть в Новосибирск.

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