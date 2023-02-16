Отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово уже поддержали три фракции Заксобрания

Решение вынести законопроект на рассмотрение сессии принял комитет Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению. Фото: https://novosibirsk.er.ru

Законопроект по смене модели выборов мэра с прямых, которая действует сегодня, на конкурсную внесла группа из 10 депутатов. В ее состав вошли представители разных партий и независимый парламентарий: эксперты считают это признаком единства основных политических сил по данному вопросу. По итогам конкурса законопроект поддержали фракции «Единой России», ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Решение вынести законопроект на рассмотрение сессии регионального парламента принял комитет Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению в начале этой недели.

«НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЗАКОН БУДЕТ ПРИНЯТ»

По словам одного из инициаторов законопроекта, заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе, председателя социального комитета Заксобрания Игоря Гришунина, главное, чтобы все органы власти вместе работали на благо жителей города, региона, страны.

- Как инициаторы законопроекта, мы вышли к «Единой России» с предложением поддержать нас. Президиум партии инициативу одобрил. И сейчас мы заручились поддержкой фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Следующий шаг - рассмотрение законопроекта на ближайшей сессии регионального парламента, - поделился Игорь Гришунин.

Игорь Гришунин: «Следующий шаг - рассмотрение законопроекта на ближайшей сессии регионального парламента». Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Актуальным вопросом на сегодняшний день считает изменение подобного закона и руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании, заместитель секретаря регионального отделения по проектной работе Валерий Ильенко.

- Я нисколько не сомневаюсь, что закон будет принят на сессии, - отметил депутат.

«ОТ МОДЕЛИ ВЫБОРОВ ЛЕГИТИМНОСТЬ НЕ ЗАВИСИТ»

Фракция ЛДПР также выступила за отмену прямых выборов. По словам руководителя ЛДПР в Законодательном собрании Александра Щербака, предлагаемая модель многократно доказала свою состоятельность во всем мире. Он высказал и свое мнение по поводу легитимности данного процесса.

- Один из любимых аргументов сторонников сохранения действующей модели: без прямых выборов глава муниципалитета утрачивает легитимность. Это неправда. Понятие легитимности гораздо шире, чем механическое «избран на прямых выборах - не избран на прямых выборах». Легитимность - это признание жителями, заслуженное ежедневным тяжелым трудом на благо города. И от модели выборов такая легитимность не зависит! Примеров тому масса по всей стране, - считает руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте.

«ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ СЕБЯ УЖЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА»

После рассмотрения законопроекта руководитель фракции Партии Пенсионеров в региональном парламенте Александр Аверкин назвал конкурсную модель актуальной в условиях тех реалий, которые сложились в Новосибирской области и стране в целом.

Руководитель фракции Партии Пенсионеров в региональном парламенте Александр Аверкин. Фото: Личная страница Александра Аверкина в соцсетях

- Законопроект, внесенный группой из 10 наших коллег-депутатов, предлагает избирать руководителей Новосибирска и Кольцово из числа кандидатов, предварительно отобранных профессиональной конкурсной комиссией, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Считаю эту модель актуальной в условиях тех реалий, которые сложились в Новосибирской области и стране в целом. Вертикаль власти себя уже зарекомендовала, - прокомментировал Александр Аверкин. - Предложенная система предполагает избрание градоначальника народными избранниками, а это и есть народовластие.