В Новосибирске вынесли приговор 20-летнему студенту, до смерти избившему прохожего у алкомаркета. Фото: Мария НОВИКОВА

20-летнего студента отправили в колонию за пьяную драку с летальным исходом. Приговор огласили в четверг, 16 февраля, в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

- Суд назначил Анатолию Петрову 8 лет в колонии строгого режима, а также выплату компенсации потерпевшей стороне, жене погибшего, в размере 1 млн 14 тысяч рублей. Женщина одна воспитывает двоих детей, в том числе дочь-инвалида, - сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

8 мая прошлого года возле круглосуточного алкомаркета на проспекте Димитрова нетрезвая компания под надуманным предлогом напала на 35-летнего приезжего из Тывы. Молодой оппонент локтем ударил мужчину, тот упал и потерял сознание. Уже лежачего злоумышленник несколько раз пнул потерпевшего ногами и руками. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но врачи оказались бессильны, пациент скончался в больнице. Оперативники отсмотрели камеры видеонаблюдения с места потасовки и вычислили по ним подозреваемого. Они задержали его по горячим следам.

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