Предпраздничная суета: как поддержать себя и свой бизнес в горячий сезон

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

Из всех тревог малого бизнеса острее всего чувствуется спад потребительской активности - желания и возможности аудитории покупать товары или услуги. Потребительский спрос населения только начинает восстанавливаться после пандемийного периода. Новые тенденции оказывают влияние на поведение и ценности современного жителя России: это прежде всего более рациональный подход к покупкам, рост значимости доверия и потребность в навигации среди разнообразия новых брендов и изобилия выбора.

Как бизнес может подстроиться под новые модели поведения покупателей? Прежде всего необходимо сформировать доверие к бренду и спрос на услугу, а для этого нужно выделиться из конкурентной среды и запомниться потенциальному потребителю. Такой подход решает задачи поддержания спроса зарекомендовавшей себя компании и способствует быстрому построению бренда новых игроков рынка.

Одним из охватных инструментов продвижения, доступных даже для малого бизнеса, является наружная реклама. В этой отрасли появились digital-технологии, которые позволяют самостоятельно, быстро и недорого покупать рекламный эфир на уличных экранах. На цифровых рекламных экранах выигрышно смотрятся динамичные ролики, которые аудитория сможет заметить и оценить за короткое время. Вопреки сложившемуся стереотипу эффективность наружной рекламы тоже можно измерить, оценив рентабельность вложений.

Для удобства рекламодателя эти возможности объединены на одной платформе - удобном сервисе для самостоятельной закупки цифровой наружной рекламы DRON.DIGITAL.

Для того чтобы наружная реклама была еще эффективнее, при создании рекламных креативов воспользуйтесь нескучными советами дизайнеров сервиса DRON.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

1. Лаконизм

Суть сообщения должна быть понятна с первого взгляда - это главное правило. Формулируйте кратко, верстайте лаконично, а если информации много - разделите ее на части, выделив главное: это поможет передать суть сообщения так, чтобы она была понятна с первого взгляда.

2. Контраст

Контрастное изображение выходит на передний план из городского визуального шума. Это позволяет сообщению работать в полную силу. Понять, достаточно ли ваш макет контрастный, очень просто: посмотрите на него прищурившись. Примерно столько информации будет видно в городской среде.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

3. Цвет

Если вы не воспользуетесь ярким цветом, то им воспользуется ваш конкурент. Чем ярче цвета в наружной рекламе, тем лучше. Учитывая советы 1 и 2, цветов не должно быть много. Одного яркого цвета достаточно, чтобы сообщение выглядело нарядно.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

4. Персонаж

Сообщение от лица персонажа комфортнее для восприятия. Персонаж привлекает внимание, передает настроение, хорошо запоминается, а вместе с ним запоминается и сообщение, даже если персонаж нарисованный. Если он смотрит в глаза, это привлекает внимание еще лучше.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

5. Шрифт

Все, что требуется от шрифта в наружной рекламе, - донести информацию. Украшения на шрифтах мешают этому. Шрифт должен быть не скриптовым, без засечек, полужирным и лучше темным на светлом фоне, чем светлым на темном - так воспринимать текст удобнее.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

6. Логотип

Логотип должно быть хорошо видно, но он не должен доминировать. Если крупный логотип мешает восприятию, его нужно уменьшить, но оставить вокруг свободное поле - охранную зону. Она сохраняет логотип от ошибок верстки - гарантирует, что логотип будет хорошо видно.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

7. Сюжет

Сообщение со своей внутренней историей запоминается лучше, чем сообщение с персонажем, но без истории. Особенно если сюжетная история оригинальная. Есть время и бюджет позволяет разработать сюжетную рекламу? Тогда ее нужно разработать! Ради успеха рекламной кампании.

Воплотить дизайнерские идеи в жизнь и протестировать получившиеся креативы можно совершенно бесплатно, ведь сервис DRON идет навстречу предпринимателям и дарит стартовый бюджет 10 000 рублей новым клиентам. Кроме того, на помощь рекламодателю готова прийти профессиональная команда дизайнеров сервиса: при наличии четко сформулированного и подробного технического задания рекламный ролик будет сделан бесплатно. Полезные советы по созданию креативов, а также новости мира цифровой, наружной рекламы и многое другое вы найдете в телеграм-канале сервиса.

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