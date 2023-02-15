На 23-й сессии Совета депутатов города Новосибирска обсудили возможность изменить модель выборов мэра Новосибирска и Кольцово

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска обсудили возможность перехода к модели конкурсных выборов мэров Новосибирска и Кольцово. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Во время 23-й сессии Совета депутатов города Новосибирска 15 февраля новосибирские парламентарии по предложению председателя Дмитрия Асанцева обсудили законодательную инициативу, меняющую порядок избрания глав Новосибирска и наукограда Кольцово.

НА СМЕНУ ПРЯМЫМ ВЫБОРАМ

Информацию о важном для региона законопроекте на сессии представил председатель комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. Он напомнил, что ранее в региональное Заксобрание поступило обращение областной Общественной палаты о законодательной инициативе по смене модели выборов мэров. Аналогичное мнение было высказано экспертным советом муниципальных образований Новосибирской области.

- По результатам обсуждения группа депутатов Заксобрания выступила субъектом законодательной инициативы и подготовила законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области». Он размещен в открытом доступе на сайте Заксобрания, - отметил Игорь Умербаев.

Накануне комитет Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению принял решение поддержать этот документ и вынести его на рассмотрение ближайшей сессии 20 февраля.

Законопроект предлагает избирать руководителей Новосибирска и наукограда Кольцово не по модели прямых выборов, которая действует сегодня, а по двухступенчатой модели - представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В случае принятия закона он вступит в силу только после окончания срока полномочий уже избранных по прежней модели глав.

По словам Дмитрия Асанцева, конкурсная модель уже работает в огромном количестве российских городов. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА»

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска во время дискуссии обсудили плюсы и минусы предлагаемой конкурсной модели.

- От того, выборный глава или не выборный, качество управления не зависит. Простой пример: лучший мэр за всю историю Новосибирска - Иван Павлович Севастьянов, с этим согласятся и всенародно выбранные мэры. Потому как именно при нем город получил колоссальный толчок к развитию: и метро, и Димитровский мост, и расселение ветхого аварийного жилья, миллионы квадратных метров. Перечислять можно бесконечно. А он был назначен и утвержден городским советом. Давайте смотреть правде в глаза: все зависит от человека и от того, насколько он любит Новосибирск, - заявил депутат Игорь Украинцев.

НЕ УЩЕМЛЯЯ ЧЬИХ-ТО ЗАКОННЫХ ПРАВ

Дмитрий Асанцев напомнил, что в федеральном законодательстве прописаны три модели избрания глав муниципальных образований. И если Заксобрание примет решение о смене модели, оно примет его в рамках федерального законодательства, не ущемляя чьих-то законных прав. Самым большим плюсом и главным аргументом в пользу изменения системы выборов мэра он назвал профессиональную конкурсную комиссию.

- Кандидат проходит экзамен на профпригодность. Это серьезный экзамен с тестами на знание нормативных документов, процессов, происходящих в городе, возможности управления. Если комиссия признает кандидатов профпригодными, они направляются в Совет депутатов города Новосибирска, где защищают программу развития и управления городом как профессионалы. Это значительно снижает риски попадания во власть людей, которые идут на выборы с популистскими заявлениями. Это тоже определенный фильтр, - подчеркнул спикер Совета депутатов города Новосибирска.

По словам Дмитрия Асанцева, конкурсная модель уже работает в огромном количестве российских городов - в Сочи, Казани, Тюмени, Екатеринбурге, из ближайших соседей Новосибирска - в Ханты-Мансийске и Новокузнецке.

- Если вы посмотрите рейтинги, увидите: такие города входят в десятку лучших городов страны по итогам 2022 года. Во всех этих городах мэры избраны городским советом, а перед этим прошли профессиональную оценку конкурсной комиссии. Они справляются с этой работой. Эта модель не лишена положительных моментов. Не нужно говорить, что то, что было до этого, - хорошо, а то, что предложено, - ужасно. Давайте поживем и увидим, - обратился к коллегам председатель Совета депутатов города Новосибирска.