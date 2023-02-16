«Силой я не отличался»: в Новосибирске студент выследил и скрутил грабителя, вырвавшего сумку у пенсионерки

20-летний студент задержал матерого вора-рецидивиста. Фото: Предоставлено героем публикации

В Новосибирске молодой автослесарь Данила раскрыл уличное ограбление. Пенсионерка ждала автобуса, когда преступник схватил ее сумку и бросился бежать. Прохожие были равнодушны, а парень с другой стороны дороги помчался за вором. Преступника он нагнал, забрал сумку, но тот успел вытащить кошелек. Парень побежал за злоумышленником второй раз и даже выследил его. Чем закончилась история - в материале КП-Новосибирск.

Данил ехал на работу, когда ограбили бабушку. Фото: Предоставлено героем публикации

«Я КРИЧАЛА, А ВСЕ СТОЯЛИ»

Эта история случилась в октябре прошлого года, но приговор был вынесен только сейчас. Подробности происшествия огласили в прокуратуре, они оказались весьма интересными, ведь раскрыл преступление обычный прохожий. 20-летний автослесарь Данила. Парень не увлекается спортом и не состоит в добровольческом отряде. Он оказался просто добропорядочным и неравнодушным человеком. Этого хватило, чтобы поймать преступника.

Валентина Николаевна ждала автобус на остановке «Колхидская». Бабушка хотела отвезти дочери продукты и поставила тяжелую сумку на лавочку. Рядом еще пять человек дожидались транспорта, мимо проходил молодой мужчина и разговаривал по телефону. Вдруг он схватил сумку 74-летней женщины и побежал с ней прочь.

- Я шел на работу в автосервис. Вдруг услышал - на другой стороне дороги бабушка кричит. А от нее убегает парень с сумкой. Я погнался за ним, нагнал. Он обернулся, спросил: «Что пристал?» - и отдал мне сумку. В руках у него мелькнул черный кошелек, я уже тогда что-то заподозрил, но сразу почему-то не среагировал, - рассказал КП-Новосибирск Данила.

Парень мечтает развивать дрифт и автогонки. Фото: Предоставлено героем публикации

Парень вернул пенсионерке сумку, та пошарила внутри - кошелька и правда не оказалось.

Что происходило дальше, рассказывает сама пострадавшая - 74-летняя Валентина Николаевна.

- Когда этот парнишка вернул мне сумку, сам и спросил: «Черный кошелек ваш?» «Мой, - говорю. - У меня там карточка с кодом». Он в ответ: «Я его сейчас догоню», - и убежал. Долго его не было, и я вернулась домой, взяла паспорт и пошла в банк, попросила заблокировать карточку. А жулик уже все деньги снял. 140 тысяч рублей - все мои сбережения на черный день. Я чуть не заплакала, - призналась КП-Новосибирск 74-летняя Валентина Николаевна.

Пенсионерка отчаялась, не хотела даже в полицию жаловаться, но тут вмешался случайный мужчина в банке и позвонил по номеру 112. А там говорят: «А мы преступника уже поймали!» Полицейские забрали пенсионерку и привезли в отдел.

Парень после школы работал в автосервисе, сейчас учится на автомеханика. Фото: Предоставлено героем публикации

СЛЕДИЛ ЗА НИМ ДО САМОГО ДОМА

Что же все это время делал незнакомый спаситель? 20-летний Данила, как и обещал старушке, вновь погнался за жуликом. Тот успел убежать далеко, спрятаться в кустах у ДК «Сибтекстильмаш». Данила проследил, как воришка выбрался из кустов и зашел в дом на улице Забалуева. В это время парень дозванивался в полицию, и через 10 минут на место прибыл экипаж. Вместе с Данилой патрульные начали объезжать квартал и заметили переодетого вора, который спокойно прогуливался по двору. Как же он удивился, когда его задержали.

Следователи возбудили уголовное дело о грабеже в крупном размере, вернули пенсионерке все деньги до копейки. Задержанный оказался матерым вором-рецидивистом: начал свой криминальный путь еще в школе, к 27 годам имел за плечами шесть судимостей, в том числе за тяжкие преступления - мошенничества, грабежи. Вину признал, пытался даже извиниться перед одинокой пенсионеркой.

- Суд увидел в действиях подсудимого особо опасный рецидив и назначил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Парень признается — всегда был тощий, но преступника не испугался. Фото: Предоставлено героем публикации

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Кто же такой Данила?

- Да обычный я, - смеется парень.

Рос в семье врачей, но увлекался машинами - после школы пошел работать в автосервис, поступил в колледж по той же специальности. Работал курьером, грузчиком-экспедитором и всегда помогал водителям на дороге. За преступниками раньше не гонялся.

- Почему я побежал за ним? Просто женщина кричала. Испугаться как-то не успел. Кстати, силой я никогда не отличался, всегда был худой, особо спортом не занимался, - говорит Данила. - В полиции поблагодарили.

Валентина Николаевна же не считает Данилу обычным.

- Удивил меня этот мальчик, Данила. Я ему говорю: «Давай я тебя отблагодарю», а тот: «Нет, не надо - это мой гражданский долг. Если нужна помощь - позвоните, приду и помогу вам». Такой хороший парень, даже не верится, - добавила пенсионерка Валентина Николаевна.

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