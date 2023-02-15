«Требуют по 300 рублей на домофон»: в Новосибирске мамы пожаловались на поборы в детском саду

Вот так выглядит домофон. Фото: предоставлено героями материала

Мамы детей, посещающих один из детских садов в Октябрьском районе, пожаловались на поборы. По словам женщин, с них начали собирать деньги за установку домофона, хотя деньги на него были выделены.

Первые разговоры о домофоне начались еще осенью.

- Заведующая нам лично сказала, что для безопасности наших детей будет установлен домофон. Сказала, что на него даже деньги выделили - 60 тысяч рублей. Мы обрадовались. А в декабре в общий чат скинули объявление, мол, надо сдать 200 рублей на домофон и еще 100 - на ключ, - рассказала КП-Новосибирск одна из мам.

Родителей просили сделать взносы. Фото: предоставлено героями материала

У родителей возникли вопросы. У садика же были деньги, так зачем трясти с родителей? В общем, с помощью мам и пап садик собрал еще порядка 20 тысяч рублей.

- Недавно в родительском чате написали, что ключи выдаются по квитанции. Оплатил, показал бумажку - выдали ключик. Многие пошли оплачивать не сразу. Стали появляться небольшие конфликтные ситуации. Домофон со звонком. Одна из родительниц им воспользовалась, а вахтерша начала возмущаться, где ее ключ, но все равно пустила, - описывает сложившуюся ситуацию женщина.

Родители в недоумении: домофон из двух кнопок, на вход и на выход. Зачем каждому родителю ключ, если есть вахтер? Пусть он и впускает.

- Одна из родительниц позвонила в отдел образования. Ей сказали, что никакие деньги с родителей не собирали. Домофон был установлен на средства, которые есть у детского сада. А собирало некоммерческое партнерство, которое есть у нас в саду, - объясняет мама одного из детей. - А кто туда входит? Что это за партнерство?

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила в детский сад и поговорила с заведующей, чтобы прояснить ситуацию с домофоном.

- У нас есть фонд - Некоммерческое партнерство «Комитет детского сада», он оформлен юридически. Занимается привлечением дополнительных средств. Родители делают добровольные взносы, на них и устанавливался домофон. Он обошелся нам примерно в 27 тысяч рублей, - сообщила КП-Новосибирск заведующая.

Получается, что деньги на домофон все-таки собирали с родителей. Просто официально это делал не садик.

- Говорили еще про 60 тысяч рублей, которые были выделены. Они откуда?

- Нам их выделил спонсор, и мы установили на них домофон во втором корпусе, у нас же их два. Там видеодомофоны, потому что у здания сложная конструкция, много входов и выходов. Поэтому там требовались такие меры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к правозащитнице Анне Тажеевой. Она объяснила, могут ли вообще с родителей собирать деньги на домофон.

- Нет, собирать деньги с родителей на домофон не должны. Директору детского сада необходимо было подать заявку в департамент образования, чтобы выделили средства. Если родителей смущает законность происходящего, они могут обратиться в прокуратуру, - прокомментировала КП-Новосибирск Анна Тажеева.

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