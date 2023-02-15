«От боли не мог встать, плакал»: в Новосибирске школьник сломал ногу, поскользнувшись у магазина

В Новосибирске школьник-шахматист сломал ногу в трех местах, поскользнувшись на наледи у магазина. Фото: предоставлено сестрой ребенка.

В Новосибирске 14-летний Антон* упал на выходе из магазина на улице Гоголя 43/1. Ребенок поскользнулся на наледи, у мальчика диагностировали перелом ноги в трех местах. Об этом КП-Новосибирск рассказала двоюродная сестра подростка Елена*.

БРАТ УПАЛ, ОНИ СТАЛИ ДОЛБИТЬ НАЛЕДЬ

8 февраля Антон пошел в ближайший к дому магазин, а на выходе поскользнулся. По словам сестры мальчика, наледь у магазина всю зиму, ее не убирают. И падают там многие покупатели.

– Только вот брат упал неудачей всех. От боли не мог встать, плакал. Позвонил маме, но ничего сказать не смог. Трубку у него взяла какая-то женщина и объяснила ситуацию, предложила вызвать скорую. На что мама сказала, что отец ребенка работает недалеко, сейчас приедет, сам отвезёт в травму. Как выяснилось потом, лучше бы вызвали скорую, чтобы зафиксировать место падения, – рассказывает Елена. – Пока ждали родителей, лежал на снегу. Через какое-то время вышла сотрудник магазина и сказала, что «не надо носить такую обувь», хотя брат был в обуви по сезону, в зимних ботинках. Ещё через какое-то время вышел другой сотрудник, мужчина с ломом. Он начал долбить наледь вокруг лежащего на снегу брата. Вся эта ледяная крошка летела на него.

Спустя время Антона все же подняли и завели в магазин. После приехал отец мальчика. Довести сына до машины ему помог охранник магазина.

ТРИ ПЕРЕЛОМА НА ОДНОЙ НОГЕ

Ребенка отвезли в травмпункт. Там ему сделали рентген.

– Он показал три перелома на одной ноге. Один из них со смещением. В тот же день его прооперировали. По прогнозам врачей, на растяжке ему лежать примерно 4 недели, потом в гипсе ходить ещё месяц. Уже после снятия гипса предстоит реабилитация. Неизвестно, сколько это займёт времени, – рассказывает Елена.

После случившегося родители Антона обратились в полицию и прокуратуру - они хотят наказать виновных в случившемся.

– Родители брата запросили в магазине запись с камеры видеонаблюдения. Однако там заявили, что камеры, направленной на место, где упал брат, у них нет. Пообещали предоставить записи с других камер, – говорит сестра пострадавшего мальчика.

Школьника прооперировали. Сначала он будет лежать на вытяжке. Потом долго восстанавливаться. Фото: предоставлено сестрой ребенка.

СЛОМАННАЯ МЕЧТА

Елена говорит, из-за чей-то халатности у ребенка сломалась не только нога. Но и его детская мечта.

– Антон занимается шахматами. У него второй спортивный разряд. В январе ему предложили попробовать получить путёвку в лагерь «Океан» во Владивостоке. Это лагерь, как Артек, путёвки в него не покупают, а заслуживают. 25 февраля там стартует смена «Юный тренер по шахматам», и Антон получил путёвку на эту смену. Ему выдали ее за достижения, – делится Елена. – 2 февраля брату исполнилось 14 лет, и дедушка подарил ему денежный подарок. На него Антон смог оплатить авиабилеты туда-обратно во Владивосток и ещё осталось, чтобы купить нужные вещи. Он очень ждал этой поездки, волновался. Даже светился от предвкушения. Первый раз в жизни должен был лететь на самолёте, да ещё и в крутой лагерь. В такой не каждый ребёнок может попасть. И вот он падает, ему сообщают, что до поездки он точно не поправится… На этом фоне у него поднимается температура до 39. Брат не спит уже несколько ночей. Сейчас более-менее пришёл в себя, но все равно очень расстроен.

Деньги, внесенные на перелет, оставили в распоряжении организации. Их перенесут на тот заезд, когда Антон сможет полететь.

– Когда это будет. неизвестно… К тому же, брат планировал лететь на смену по своим интересам. Когда в следующий раз будут собирать шахматистов, мы не знаем, – вздыхает девушка.

Уважаемые читатели! Сейчас семья мальчика ищет свидетелей случившегося. Если вы стали очевидцем, обратитесь, пожалуйста, в редакцию по тел. 8-923-145-11-0. Мы передадим ваши контакты родным ребенка.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировала юрист Марина Пьянкова. Она объяснила, как пострадавшим действовать в такой ситуации.

– Когда упали, лучше, по возможности, не покидать место происшествия до приезда скорой, чтобы место падения было зафиксировано. Тех, кто стал свидетелем, нужно попросить сделать фото, видео, записать их данные и телефоны. После обращения в больницу попросить справку. Потом надо написать претензию с требованием о возмещении вреда с приложением чеков и медицинских документов, – говорит Марина Пьянкова.

Юрист добавила, что ответственность за случившееся несет организация, которая отвечает за очистку территории от наледи. Речь идет о собственнике здания.

*Имена героев изменены.

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