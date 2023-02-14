Вопрос об изменении системы выборов мэра выносят на сессию Заксобрания

После голосования профильного комитета председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив поблагодарил все партии и фракции Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрел законопроект об изменении системы выборов мэра и принял решение о вынесении его на сессию. Законопроект рассматривали на основании обращения, поступившего от Общественной палаты региона и многократного обсуждения вопроса на заседаниях рабочих групп.

ВЫБОР МЕЖДУ ДВУМЯ МОДЕЛЯМИ

Законопроект, который ранее внесла для рассмотрения инициативная группа из десяти депутатов, представляющих разные политические силы, предлагает избирать руководителей Новосибирска и Кольцово из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

- Законопроектом предлагается изменить способ избрания глав городских округов города Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию. Установление данного безальтернативного способа соответствует требованиям федерального законодательства, что подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы, - представил участникам заседания законопроект член инициативной депутатской группы, председатель комитета Игорь Умербаев.

В поддержку выступили представители различных фракций. Заместитель председателя комитета Александр Щербак ответил, что обсуждение подобного документа - это не выбор между добром и злом, светом и тьмой. А выбор между двумя моделями.

- Предлагаемая модель многократно уже доказала свою эффективность во всем мире и у нас в стране, и в Новосибирской области. Все муниципальные районы, три городских округа используют такие модели, все сельсоветы. И мы видим, что ничего не рухнуло. Мы накопили достаточный опыт, чтобы делать вывод, что система работает и работает достаточно эффективно, - уверен депутат.

Вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

«РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ И ВЕРТИКАЛЬЮ ВЛАСТИ»

Вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко была одним из депутатов, которые выступили с данной инициативой.

- Хочу обратить внимание на то, что способ этой модели обязует нас не только иметь полномочия по принятию решения, но и нести ответственность. Что это даст? Разделение ответственности между теми, кто принимает решение и по вертикали власти. Основные аргументы - усиление контроля и повышение ответственности не только перед жителями, но и перед вертикалью власти. Считаю, что этот законопроект стоит поддержать, - подчеркнула вице-спикер.

В своем выступлении зампред комитета Константин Антонов отметил важность технической проработки вопроса.

- Мы сегодня обсуждаем технический вопрос - как будет формироваться даже не управляющий орган, а как будет назначаться или выбираться глава исполнительной власти, который по-прежнему остается подотчетен и представительному органу власти. Который по-прежнему руководствуется законами, регулирующими деятельность органов местного самоуправления, - высказался депутат. - Но только к этому институту добавляется еще и набор конкретных мер ответственности и оценки эффективности. Это важный вопрос! - уверен Константин Антонов.

ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Решение о поддержке законопроекта об изменениях в закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», предусматривающий смену порядка избрания глав города Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, поддержан большинством голосов членов профильного комитета Законодательного Собрания.

После голосования свою позицию озвучил Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив. Спикер регионального парламента отметил, что в общественную приемную Законодательного Собрания по обсуждаемому проекту закона поступило порядка сотни обращений.

- Хочу поблагодарить все партии, все фракции. Мы получили порядка сотни обращений в Законодательное Собрание на эту тему и много рабочих групп проводили, много дискутировали. Но я считаю, что не самое важное - выбранный мэр или назначенный. Если нет государственного подхода, то ничего и не будет. Основное, все-таки чтобы был государственный подход, - уверен законодатель.

Отметим что, исходя из требований федерального законодательства, в случае принятия законопроекта, установленный им порядок избрания главы муниципального образования применяется только после истечения срока полномочий глав, избранных до дня его вступления в силу.