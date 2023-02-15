Билайн первым запустил 4G в новом терминале Толмачево

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Это позволило первым обеспечить связь 4G LTE в здании для сотрудников и рабочих комплекса. Уже сейчас персонал нового терминала может с комфортом искать в Сети необходимую информацию и решать рабочие вопросы без задержек связи.

После коммерческого запуска объекта гости аэропорта смогут скрасить ожидание рейса за просмотром видео в режиме онлайн, оперативно закачать нужные файлы на свое устройство, связаться с близкими по видеосвязи, вызвать такси по прилете и, конечно, поделиться впечатлениями о новом терминале.

- Масштабы нового терминала Толмачево впечатляют! Чтобы обеспечить абонентов качественной и надежной связью во всех уголках здания, нам потребовалось завести оборудование внутрь помещения и построить собственную мини-сеть. Такое решение принято называть индором. Оно особенно актуально на крупных объектах, где мощностей ближайших уличных вышек связи недостаточно, а строительные, облицовочные материалы могут отражать радиоволны, не пропуская сигнал внутрь. И практика показывает, насколько это правильно и важно - еще на этапе проектирования здания заботиться о том, чтобы операторы связи могли в полной мере развернуть свои сервисы. Я рад, что с первых дней работы нового терминала аэропорта мы готовы обеспечить клиентов полным набором сервисов, - комментирует директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.

Инфраструктура билайн также позволила другим операторам связи развернуть свои сервисы на ее базе. В Новосибирске по аналогичной схеме билайн ранее работал на площадке нового волейбольного центра «Локомотив-Арена», первым построив собственную цифровую инфраструктуру.