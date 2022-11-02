ГК «Расцветай» в очередной раз поддержала всероссийские соревнования по дзюдо

Побороться за звание лучших на соревнования приехало около 300 юных спортсменов. Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

В Новосибирске прошли XXVI Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, посвященные памяти подполковника милиции Александра Геннадьевича Пименова. В них приняли участие порядка 460 спортсменов. Этот год стал рекордным по количеству участников, раньше мероприятие собирало около 300 спортсменов.

Одним из спонсоров соревнований выступила ГК «Расцветай». Как пояснили в пресс-службе застройщика, философия компании созвучна с принципами дзюдо, где для достижения успеха важно непрерывное внутреннее и внешнее развитие.

НЕ СГОРЕТЬ И ПОБЕДИТЬ

В этом году турнир прошел без ковидных ограничений, но также с соблюдением всех необходимых правил безопасности. Для комфорта выступающих их поделили на два потока.

Побороться за звание лучших на соревнования приехало немало девушек. Восьмиклассница Валерия Городецкая из Омска хоть и не смогла победить в первой схватке, зато получила ценный опыт.

- Конечно, я ехала за медалью, но, к сожалению, проиграла. Самое важное здесь, на мой взгляд, не сгореть, не переволноваться. Если переволновался - все, считай, проиграл, как вышло у меня. Обязательно учту это на будущее! - поделилась девушка.

Дзюдо учит побеждать, не нанося сопернику тяжких телесных повреждений. Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

Мама Олеси Камаевой из Северо-Уральска Свердловской области ездит за дочерью по всей России.

- Дочка занимается дзюдо уже 7 лет, ей нравится. Если бы не нравилось, меня бы здесь не было. Это очень серьезный турнир. Всегда приезжаем на него с серьезным намерением, дочь сама себя настраивает так: «буду в тройке!», - рассказала «Комсомольской правде» мама спортсменки Ольга Камаева. По ее словам, родителям важно найти ключ к своему ребенку, чтобы помочь справиться со стрессом, правильно подготовить к выходу, поддерживать и до и после.

«ДЗЮДО УЧИТ БЛАГОРОДСТВУ И УВАЖЕНИЮ К ДРУГИМ»

Изначально турнир памяти Пименова задумывался как районный, но постепенно вырос во всероссийский. Соревнований такого уровня среди детей до 15 лет не так много, поэтому они вызывают большой интерес у спортсменов со всей страны.

- Дзюдо - это спорт, имеющий сильное воспитательное воздействие на личность. Учит благородству, уважению к другим, начиная от входа в тренировочный зал и заканчивая поклоном сопернику после поединка. Дзюдо учит побеждать, не нанося сопернику тяжких телесных повреждений. Принцип этого вида единоборств: воспитание уважения к сопернику, к старшим. В переводе дзюдо означает «гибкий путь к победе». Я всегда советую родителям отдавать ребенка в дзюдо как можно раньше, в дошкольном возрасте, потому что этот вид спорта воспитывает в человеке силу воли, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций. Дзюдо - не просто спорт, это образ жизни, - уверен заместитель президента Новосибирской областной федерации дзюдо Валерий Баранов.