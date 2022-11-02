В Новосибирске прошел зрелищный турнир по греко-римской борьбе

Зрители увидели невероятно яркую и эффектную борьбу. Фото: Сергей КИВРИН

С 28 по 29 октября в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» прошел большой спортивный праздник - в третий раз был организован турнир «Сила традиций», являющийся преемником «Приза Карелина», проводившегося в городах Сибири 20 раз подряд. Первый состоялся в 1992 году в Барнауле, а последний - в 2011 году в Новосибирске. «Комсомольская правда» стала информационным партнером яркого события.

Накануне турнира для его гостей провели мастер-классы в разных спортивных школах. Фото: Сергей КИВРИН

ТРАДИЦИИ ПОБЕЖДАТЬ

Одним из самых титулованных победителей турнира на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина является Роман Власов. Это спортсмен, который перейдя на взрослый уровень, стал одним из символов мировой борьбы классического стиля, трижды победив на «Призе». В коллекции Власова две золотых олимпийских медали, три золота чемпионатов мира и четыре - чемпионата Европы. Поэтому теперь уже Карелин и Власов вместе организовывают турнир, чтобы юные атлеты набарывались, получали опыт и готовились к покорению самых высоких спортивных вершин.

К публике вышли талисманы турнира - соболи Грек и Рим. К ним присоединился Коби - талисман Олимпиады в Барселоне. Фото: Сергей КИВРИН

30-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМАНДЫ

На турнир приехало много почетных гостей. Организаторы подготовили для них содержательную программу: мастер-классы состоялись в разных спортивных школах Новосибирска. Спустя 30 лет в нашем городе собралась олимпийская команда СНГ по греко-римской борьбе, выступавшая на Играх в Барселоне в 1992 году. Тогда в десяти весовых категориях ей удалось завоевать девять медалей - три золота, три серебра и три бронзы. Отметим, что девиз Объединенной олимпийской команды 1992 года звучал так: «Мы сильны, когда мы вместе!»

«Сила традиций» объединила борцов-победителей Олимпийских игр того года: Александра Карелина, Мнацакана Искандаряна, серебряных призеров Альфреда Тер-Мкртчяна, Сергея Мартынова, Ислама Дугучиева, бронзовых призеров Гоги Когуашвили, Сергея Демяшкевича, а также Александра Игнатенко, который стал в Барселоне-92 четвертым. Почетными гостями стали также триумфаторы Олимпиады-92 Ирина Минх (баскетбол) и Александр Попов (плавание).

Спустя 30 лет в Новосибирске собралась олимпийская команда СНГ по греко-римской борьбе, выступавшая на Играх в Барселоне в 1992 году. Фото: Сергей КИВРИН

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ

В соревнованиях приняли участие 10 команд - сборные команды Дальневосточного, Приволжского, Северо-западного, Северо-Кавказского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов, команды Восточной и Западной Сибири, а также сборная Республики Беларусь. Команды были распределены на две подгруппы, победители групп встретились в финале, а команды, занявшие в группах вторые места, оспорили третье место.

Победителями «Силы традиций» стали борцы Южного федерального округа, одолев в финале сверстников из Центрального федерального округа. Бронзовые медали турнира завоевали представители Северо-Кавказского федерального округа, добыв победу в матчевой встрече с гостями из Беларуси.

Помимо медалей оригинального дизайна, победители соревнований были награждены золотыми наручными часами.

Жюри турнира, в которое вошли заслуженный тренер РСФСР, СССР и России Виктор Михайлович Кузнецов, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Игорь Каныгин, победитель Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Мнацакан Искандарян, серебряные призеры Олимпиады Сергей Мартынов и Альфред Тер-Мкртчян определили лучших в специальных номинациях. Приз Романа Власова «За лучшую технику» получил Кирилл Валевский (Республика Беларусь), приз Александра Карелина «За волю к победе» - Владимир Малышев (ЦФО), а лучшего судью турнира Егора Канаева наградили золотым свистком.

Каждому борцу представилась возможность провести как минимум четыре схватки. Фото: Сергей КИВРИН

ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ

Соревнования прошли на высочайшем уровне и получили наивысшую оценку от участников и гостей соревнований. Итоги «Силы традиций» подвели глава оргкомитета, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

- Самое главное, что останется по итогам «Силы традиций» в душе каждого участника - это мощнейший воспитательный и патриотический заряд, ведь у ребят была возможность не только выявить сильнейшего, но и пообщаться с легендарными спортсменами прошлого, победителями Олимпийских игр, задать вопросы, поучаствовать в мастер-классах. Также это важно и для нашего региона - да, для нас придумали всевозможные санкции и ограничения, но спортивный календарь от этого беднее не стал, и было организовано множество интересных соревнований по разным видам спорта. Все это идет в копилку нашего опыта - и мы готовы проводить соревнования любого масштаба, - сказал Андрей Травников.

Александр Карелиным и легендарная олимпийская сборная 92-го года оставили юным борцам автографы на память. Фото: Сергей КИВРИН

- После долгого перерыва мы возобновили турнир, в этом году выбрали командный формат. Это решение было вызвано двумя причинами: во-первых - мы экспериментируем, во-вторых - каждому борцу представилась возможность провести как минимум четыре схватки, а тем командам, кому повезло побороться за медали - по пять. Практически каждая команда переборолась с каждой, борьба получилась интересной, составы - ровными, результаты - справедливыми. Командный формат удался, была высока цена каждого балла и каждой допущенной ошибки. Главная цель турнира - решение селекционных задач, и теперь каждый борец сделает определенные выводы и будет идти к новым победами. Цели будут достигнуты. Благодарю каждого, кто участвовал в организации, кто подготовил впечатляющее торжественное представление, создавал в зале атмосферу захватывающего действа с драматургией, яркими бросками, эффектными приёмами, особым нервом, накалом страстей и бурей эмоций, - сказал Александр Карелин.