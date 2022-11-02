Что произошло в Новосибирске в ночь на 2 ноября 2022 года: последние новости

Под Новосибирском водитель «Жигулей» утонул вместе с машиной. Фото: ГИБДД Чановский район.

В Новосибирской области водитель утонул в автомобиле, спасая 15-летнюю дочку. ДТП случилось 28 октября на автодороге Н-2934 «Таган-Новояблоновка», но его подробности стали известны только сейчас. «ВАЗ» опрокинулся на крышу и затонул в заполненной водой яме. Водитель - Михаил Салфеткин - погиб.

Вертолет со сбитым 6-летним мальчиком прилетел из Татарска в Новосибирск. Ребенка сбил депутат Горсовета Сергей Мамонтов. Было возбуждено два административных дела. За оставление места ДТП депутата арестовали на 11 суток.

В Новосибирской области виднеется тенденция к увеличению количества свадеб. Так, по данным управления по делам ЗГАС по региону, в октябре 2022 года число свадеб почти в два раза превысило число разводов.

Жителям Новосибирска рассказали, когда откроют станцию метро «Спортивная». Ее предполагают сдать в декабре 2022.

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