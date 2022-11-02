Компания МЕТР провела конференцию о продажах в нестабильные времена «Турбопродажи-2022»

Спикерами на мероприятии выступили эксперты из компаний МЕТР, Tobe.trаining, Remark и New Challenge. Фото: ООО Метр

Стратегический партнер застройщика - компания МЕТР 20 октября провела конференцию «Турбопродажи-2022». Мероприятие собрало около 100 участников: руководителей компаний-застройщиков, коммерческих директоров, руководителей отделов продаж, представителей агентств недвижимости и банков. Эксперты рассказали, как успешно вести бизнес в нестабильной обстановке, получать прибыль и перевыполнять планы продаж. Конференция прошла в оффлайн и онлайн-формате.

Основатель и руководитель компании МЕТР Эдуард Ляхов подчеркнул, что название конференции не случайно. Профессионалам по маркетингу, продажам, лидогенерации, сайтостроению сейчас, в непростое время, приходится изобретать «турбодвигатель», чтобы сохранять позиции и улучшать показатели.

По словам Эдуарда Ляхова, в январе - августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение количества зарегистрированных ДДУ (договор долевого участия) на 6,2%.

- На общем фоне падения рынка новостроек Новосибирска наша компания все равно растет. Мы планировали расти в 2 раза, пока растем на 17%. И я понимаю, что на наш конвейер продаж нужно ставить новые проекты. Как только появляются новые проекты, мы очень быстро запускаемся, - подчеркнул руководитель компании МЕТР.

Основатель и руководитель компании МЕТР Эдуард Ляхов. Фото: ООО Метр

Как отметил Эдуард Ляхов, за 9 месяцев 2022 года компания МЕТР продала квартиры на 3,8 миллиарда рублей. Команда уже строит планы на 2023 год: на этапе подготовки шесть новых проектов. Об одном из них станет известно уже в конце ноября. Летом запустили проект «Дом со вкусом Klubnika», где компания МЕТР выступила полноправным партнером по вопросам создания концепции, проектирования, маркетинга, продаж и финансирования проекта. Осенью компания начала продажу квартир в квартале «Малахит».

По словам Эдуарда Ляхова, в 2022 году компания МЕТР провела уже четвертое мероприятие, первым из них был саммит недвижимости в январе. Тогда команда подвела итоги работы за прошлый год и поставила задачи на предстоящий. В 2022 году не все задуманные планы сбылись. Весной, во время Marketing Update Conference, эксперты обсудили работу маркетинга в новых условиях, поделились своими наработками.

Летом компания МЕТР запустила проект «Гонка лидеров» с призовым фондом 10 миллионов рублей для партнеров - сотрудников агентств недвижимости. Реализовать задумку полностью не удалось: из 200 запланированных сделок оказалось закрыто 55. Участники получили 3 миллиона рублей из призового фонда. В настоящий момент команда проводит аналитику, с учетом выводов проект вновь планируют запустить в конце первого квартала 2023 года.

По словам Эдуарда Ляхова, сейчас в компании работают более 70 специалистов. В планах - продажа квартир на сумму 5 миллиардов рублей, а также открытие новых офисов в Кемерове, Барнауле, Томске и Астане.

Директор по продажам в digital-интеграторе Remark Станислав Филатов во время своей презентации рассказал о цифровизации продаж и о том, как эффективно трансформировать процессы продаж в компании. Эксперт выделил три стадии цифровизации в организациях.

На первой находятся компании, которые используют мало IT-сервисов. Организация ищет решение «58 в одном» и думает, что есть «волшебная таблетка». Происходит много рутинных операций, все процессы ведутся в ручном режиме. Чтобы продвинуться на шаг вперед, важно назначить ответственного за цифровизацию и обратиться за помощью к компетентным подрядчикам.

Графика: ООО Метр

На второй стадии в компании уже настроен базовый функционал, есть набор сервисов, однако цифровизация не в приоритете развития. Если организация находится на данном этапе, стоит поддерживать работоспособность текущих сервисов, развиваться, следить за трендами, использовать готовые решения.

На третьей стадии в организации есть команда разработки, которая запускает свои проекты под ключ, при этом компания делает инвестиции в цифровизацию.

Руководитель франчайзингового агентства New Challenge Максим Сальников рассказал, как регулярный менеджмент помогает управлять продажами, а также об инструментах по увеличению продаж, которые не требуют больших финансовых затрат. В нестабильном 2022 году данный вопрос является актуальным для многих организаций.

По словам эксперта, уже существующую в компании систему можно заставить работать. Важно, чтобы менеджеры писали план продаж ежедневно. Планирование вносит в работу стабильность: специалист четко видит, какой результат необходимо получить. Также важно делать разбор воронок продаж. Помогает в работе и аналитика: статистика звонков, обсуждение скриптов.

Руководитель службы новых контрактов компании МЕТР Алексей Епанчинцев рассказал, как команде удалось увеличить продажи жилого квартала у реки «Аквамарин». Проект существует с 2017 года, его уникальность в том, что застройщик - ТДСК - продает квартиры не на этапе строительства, а только после ввода дома в эксплуатацию.

До прихода компании МЕТР темпы продаж не соответствовали потенциалу девелопера и возможностям локации. Темпы строительства значительно опережали продажи. Компания МЕТР подключилась к работе с проектом в июле 2020 года.

Первым шагом стало формирование команды, в которую вошли специалист по работе с партнерами, маркетолог, один руководитель и два специалиста контакт-центра, один руководитель отдела продаж, три специалиста по продажам, два специалиста по документообороту и один специалист по регистрации. После этого была выстроена система продаж, благодаря которой удалось следить за сроками на каждом этапе. Затем была выстроена система мотивации.

В результате такого подхода с июля 2020 по декабрь 2021 года в квартале у реки было продано 885 квартир стоимостью 3,2 миллиарда рублей.

- Вывод простой: каждый должен заниматься своим делом. Строители - строить, продавцы - продавать. В союзе этих сфер возникает синергия, которая многократно усиливает потенциальную энергию проекта, - подчеркнул Алексей Епанчинцев.

Мероприятие собрало около 100 участников. Фото: ООО Метр

Основатель компании Tobe.training Андрей Ивановичев провел мастер-класс «Технология продаж как инструмент перевыполнения планов». По словам эксперта, максимальная конверсия звонка должна составлять 50%. В этом помогают различные инструменты, один из них - программирование.

Во время разговора с клиентом по телефону специалисты отдела продаж приглашали его в офис трижды: в начале, середине и конце разговора. На вопрос клиента должен быть краткий ответ и встречный вопрос, чтобы перехватить инициативу в разговоре и узнать его картинку мира.

Следующим шагом является встреча, во время которой специалист выстраивает презентационный маршрут, учитывая предпочтения покупателя. После этого - бронирование квартиры. По словам Андрея Ивановичева, для каждого комплекса применима своя технология, которую специалисты отдела продаж должны отработать и реализовать.

Сайт: https://metr-nsk.ru

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