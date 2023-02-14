«Жду тебя дома!»: жены участников СВО признались мужьям в любви в День святого Валентина

Жена военнослужащего на СВО Анастасия, ее дочь и муж. Фото: предоставлены Анастасией.

День святого Валентина – праздник для всех влюбленных, время признаваться в любви, дарить подарки. Жены мобилизованных, контрактников и добровольцев, уехавших на спецоперацию, пока не могут сказать слова любви вторым половинкам лично. Они поделились с КП-Новосибирск, что хотели бы сказать своим защитникам. Не только сегодня, но и в любой другой день.

«РАЗ В ТРИ ДНЯ У МЕНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕСТОЧКА»

Своей историей с КП-Новосибирск поделилась председатель женского совета в Бердске Анастасия. Женсовет состоит из жен военнослужащих – они поддерживают друг друга, собирают посылки и отправляют в зону спецоперации. Сейчас они готовят подарки для нескольких десятков бойцов, чтобы доставить их в зону спецоперации к 23 Февраля.

Муж Анастасии служит уже почти 20 лет. 16 из них его поддерживают жена и дочка. За время службы на СВО два раза приезжал в отпуск, и семья проводила время вместе.

Отец два раза приезжал в отпуск с начала СВО, и семья сделала много снимков, чтобы сохранить приятные моменты. Фото: предоставлены Анастасией.

– Летом мы ходили в цирк, гуляли по набережной – все 15 дней были вместе. Недавно во второй раз приезжал, уехал в середине января. После отпуска осталось очень много фотографий, стараемся сохранить каждый момент, – рассказывает КП-Новосибирск Анастасия. – Мы договорились: с периодичностью раз в три дня он присылает мне весточку, что все хорошо. Сегодня я нашла и отправила ему в WhatsApp стих: «И если вдруг настанет день такой, Когда решит громить он бастионы, Стоять я буду тихо за спиной». Пока не посмотрел, – говорит Анастасия.

«Я ВСЕГДА РЯДОМ С ТОБОЙ»

Не все военнослужащие воспринимают 14 февраля как праздник по личным убеждениям. Так же к этой дате относится супруг Евгении*. Но жена мобилизованного готова сказать своему мужчине главные слова и сегодня, и в любой другой день.

– Дорогой мой муж! Я знаю, что ты сейчас далеко от меня, но никакие расстояния, никакие трудности не способны нас с тобой разлучить. Я всегда рядом с тобой: в мыслях, молитвах, в сердце и в душе. Я тебя очень сильно люблю и жду тебя дома. Твоя хлОпушка, – передает Евгения слова любви через нашу редакцию.

Некоторые мужчины не отмечают 14 февраля, но всё равно очень любят своих жён. Фото: предоставлено Евгенией.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала об истории Евгении и Петра. Они одними из первых зарегистрировали брак вне очереди, когда президент объявил о начале частичной мобилизации.

«ПРИЕЗЖАЙ КОГДА УГОДНО, ГЛАВНОЕ – ЖИВОЙ»

Юлия, жена мобилизованного, рассказала КП-Новосибирск, что очень ждет от мужа хотя бы словечко в эту романтичную дату.

– Сегодня еще не звонил и не писал. Если бы позвонил, то сказала бы сразу, что люблю. И жду. И дети его ждут, – добавила Юлия.

Муж Юлии уехал по мобилизации старшиной, его сделали командиром роты. Отправился в зону СВО в декабре, поэтому увольнительная еще не скоро. Юлия надеется, что любимый приедет к 18 мая, к ее дню рождения, как обещал. Но просит вернуться живым, пусть даже не в мае.

Юлия, ее дети и супруг, мобилизованный в сентябре прошлого года. Фото: предоставлено Юлией.

В семье Юлии двое детей – 16-летний сын и девятилетняя дочка. После отъезда отца сын остался за старшего и стойко принял это, а дочка сильно переживала.

Так как Юлия тоже состоит в женсовете при штабе в Бердске, она смогла передать мужу маленькую личную посылку. Дочь написала письмо и сделала брелок для папы – сибиряк подарок получил. После этого, по словам Юлии, дочка немного успокоилась.

*Имя героини изменено.

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