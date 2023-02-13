«Я на вахте!»: нефтяника перепутали с директором фирмы, проходящей по делу о взрыве дома в Новосибирске

Павел тому, что его перепутали, не рад. Фото: личный архив.

Имя директора фирмы «Межрегионгаз Сервис», которая фигурирует в деле о взрыве в доме № 39 на улице Линейной в Новосибирске, практически сразу появилось в СМИ. Вот только с самим Павлом Мочулой так никто и не связался.

Зато многие наткнулись на страницу 47-летнего мужчины из Нефтеюганска в «Одноклассниках» с такими же именем и фамилией и решили, что это именно тот газовщик. Его фото разошлось по СМИ и соцсетям. Каково же было удивление героя новостей, когда он узнал о внезапно свалившейся на него популярности. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Павлом.

- Мне друзья звонят, пишут: мол, тобой интересуются, ты знаешь, что твое фото в новостях? А я вообще не в курсе был: я нефтяник, нахожусь на вахте больше месяца в 40 километрах от Нефтеюганска, - признался КП-Новосибирск тезка директора. - Вообще, я всю жизнь провел в Ханты-Мансийском округе, 23 года работаю в нефтяной отрасли. Ремонтирую нефтяные и газовые скважины, к городским газовым службам не имею никакого отношения! Но искренне соболезную семьям погибших в Новосибирске.

Есть и еще один момент, который СМИ не стали перепроверять: отчество у Павла - директора фирмы и Павла-нефтяника разное.

- Я - Михайлович, а тот директор - Алексеевич, - объяснил вахтовик.

Сам Павел отнесся к ситуации с пониманием.

- Главное, чтобы следователи не перепутали, - говорит нефтяник.

Исков ни к каким СМИ он подавать не планирует.

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