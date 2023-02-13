Прививка от клеща в Новосибирске в 2023 году: цены, адреса клиник, советы врачей

Рассказываем, где можно поставить прививку от клеща. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скоро в Новосибирской области активизируются клещи, поэтому уже сейчас можно сделать прививку или купить страховой полис. Рассказываем, сколько стоит прививка от клеща в Новосибирске 2023, каким должен быть график вакцинации и когда лучше ее начать.

КОГДА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Несмотря на то, что вакцинация проводится круглый год, управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует делать прививки как минимум за две недели до похода на природу.

Если вы планируете также сделать прививку от коронавируса, то между ней и любой другой прививкой должно пройти не менее 30 дней.

Прививку следует поставить как минимум за две недели до выезда на природу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КОМУ МОЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Если вы любите отдыхать на природе, надолго собираетесь поехать в сельскую местность или работаете в лесу или на ферме, то прививка от клещевого энцефалита просто необходима. Но клещ может укусить и в городе: в парках, лесополосах, а иногда даже во дворе дома.

Прививку можно делать людям любого возраста, в том числе детям, начиная с 12 месяцев.

Вакцину можно ставить всем, кто не имеет противопоказаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Основные противопоказания: аллергия на куриный белок, бронхиальная астма, эпилепсия, диабет, тиреотоксикоз и другие заболевания эндокринной системы, злокачественные новообразования, болезни крови, осложнения на предыдущую дозу вакцины. При острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний прививку ставят не раньше чем через месяц после выздоровления или ремиссии, - сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области.

В полный курс вакцинации входят три дозы. Вторую прививку делают не менее чем через две недели после первой, в третий раз прививаются через год. Через три года можно делать ревакцинацию.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, СКОЛЬКО СТОИТ

В России популярнее всего вакцины «Энцевир» и «Клещ-Э-Вак». «Клещ-Э-Вак» делают взрослым и детям, начиная от 1 года, «Энцевир» - с трехлетнего возраста, хотя у детей он чаще вызывает побочные эффекты, а вот взрослым населением переносится нормально. Для детей также выпускается «Энцевир Нео», который практически не вызывает побочных эффектов.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в поликлинике по полису ОМС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинироваться можно в любой поликлинике по полису ОМС абсолютно бесплатно. В платных клиниках и медицинских центрах стоимость прививки - от 1000 рублей (это, к слову, примерно на 250 рублей дороже, чем в прошлом году). Чаще всего это вакцины «Клещ-Э-Вак» и «Энцевир» - они есть в различных дозах для взрослых и детей.

Публикуем список клиник и медицинских центров, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита.

КЛИНИКА «САНИТАС»

Стоимость прививки (включая осмотр терапевта): 1000 рублей

Адреса: Вокзальная магистраль, 16; Николаева, 12/3; Терешковой, 12.

Телефоны: (383) 373-00-03, (383) 233-66-00

«ИНВИТРО»

Стоимость исследования: 1 000 рублей.

Адреса: Кропоткина, 126/1; Красный пр-т, 218/2, Красный пр-т, 188; Дуси Ковальчук, 75/1; Гоголя, 4; Нарымская, 19; Кирова, д 27ст1; Советская, 35; Ватутина, 19; Ватутина, 33; Римского-Корсакова, 9; Спортивная, 4; Станиславского, 16; Большевистская, 151; Заречная, 4; Заровного, 22; Зыряновская, 55; мкр-н Горский, 43; Трикотажная, 60/3; пр-кт Дзержинского, 22; Гоголя, 180; Бориса Богаткова, 208\1; Бориса Богаткова, 256; Гоголя, 43/1; Морской пр-кт, 21; Новоуральская, 33; Морской пр-кт, 7; 9-й Гвардейской Дивизии, 24; Богдана Хмельницкого, 33; Виктора Уса, 1/2; Выборная, 115\2; Высоцкого, 43; Геодезическая, 13; Героев Революции, 25; Гребенщикова, 9; Громова 17/1; Демакова, 1; Динамовцев, 1; Шмонина, 10/1; Киевская, 3/1; Кубовая, 99; Максима Горького, 51; Мясниковой, 26; Оловозаводская, 13; Столетова, 5; Учительская, 17.

Телефон: 8 (800) 234-40-50

«БИОВЭР»

Стоимость прививки: 900 рублей («Энцевир»), 1200 рублей («Клещ-Э-Вак»).

Адреса: Кирова, 82; О. Жилиной, 73/2.

Телефон: (383) 37-317-37

«Альфа Клиник»

Стоимость прививки: 1200 рублей.

Адрес: Галущака, 5.

Телефон: (383) 349-70-31

«Аскомед»

Стоимость прививки: 850 рублей («Клещ-Э-Вак» детский), 1250 рублей («Клещ-Э-Вак» взрослый), 1200 рублей («Энцевир»)

Адрес: Крылова, 34.

Телефоны: 8 (800) 555 84 09

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