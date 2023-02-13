Что произошло в Новосибирске в ночь на 13 февраля 2023 года: последние новости

Уцелевшие после взрыва подъезды дома на Линейной могут обрушиться. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске существует риск обрушения уцелевших после взрыва газа подъездов в доме на Линейной, 39. Об этом предупредили спасатели МАСС. По их словам, плиты начали расходиться, поэтому есть вероятность, что конструкция не выдержит. При этом жильцов ненадолго пускают внутрь, чтобы забрать личные вещи.

Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в СФО. Данные приведены за 2022 год. Так, в регионе умерло 146 детей возрастом до одного года. Столько же малышей не стало и в 2021-м. В тройку также вошли Красноярский край и Иркутская область.

В Новосибирске иномарка перевернулась на крышу после столкновения с другим авто. Дорогу между собой не поделили две «Тойоты». ДТП произошло на улице Большевистской в сторону Речного вокзала.

В Новосибирске ищут пропавшего 33-летнего Евгения Стамбровского с длинными темными волосами и усами. Мужчина с достаточно запоминающейся внешностью пропал 8 февраля. По словам волонтеров, он нуждается в медицинской помощи.

Названа возможная причина взрыва пятиэтажки на Линейной в Новосибирске. Старший по дому Виктор рассказал, что к одной из местных жительниц приходили мошенники. Лжегазовщики поменяли шланг – после этого в квартире произошла утечка. Сибирячка вызвала облгаз, специалисты которого обнаружили вместо газового водопроводный шланг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber